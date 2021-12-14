Закон о временных администрациях окончательно лишит Украину инвестпривлекательности, – депутаты

Законопроект содержит нормы, которые приведут к коррупции и вымогательству, считают нардепы

/ Фото: Виталий Андроник

Депутаты межфракционного объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" обратились к правительству с просьбой отказаться от проекта закона о временных администрациях в энергетических компаниях, который приведет к коррупции и вымогательству.

Об этом говорится в обращении депутатов МФО к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко, сообщает "Obozrevatel".

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"В случае принятия этот законопроект превратится в инструмент вымогательства и окончательно лишит Украину инвестиционной привлекательности", – говорится в нем.

Депутаты отмечают, что в данной редакции проект закона даст Министерству энергетики возможность произвольно толковать необходимость введения временной администрации.

Кроме того, в законопроекте отсутствует процедура рассмотрения нарушений со стороны участников рынка, определения степени их вины и предоставления им возможности высказать свои объяснения и возражения, а также в нем отсутствует процедура отбора временного администратора.

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"Депутаты МФО призывают воздержаться от дальнейшего принятия этого и подобных проектов из-за их несоответствия Конституции Украины и государственным интересам", - подытожили в письме.

Напомним, что в начале декабря Минэнерго опубликовало законопроект, который позволяет вводить временные администрации в энергетических компаниях. В тексте законопроекта нет четкой формулировки касательно конкретных лицензионных условий, нарушение которых может стать поводом для введения временной администрации, что фактически даст возможность Минэнерго решать это на свое усмотрение.