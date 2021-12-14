Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Закон о временных администрациях окончательно лишит Украину инвестпривлекательности, – депутаты

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
14 декабря, 13:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Законопроект содержит нормы, которые приведут к коррупции и вымогательству, считают нардепы
/ Фото: Виталий Андроник

Депутаты межфракционного объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" обратились к правительству с просьбой отказаться от проекта закона о временных администрациях в энергетических компаниях, который приведет к коррупции и вымогательству.

Об этом говорится в обращении депутатов МФО к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко, сообщает "Obozrevatel".

Реклама

"В случае принятия этот законопроект превратится в инструмент вымогательства и окончательно лишит Украину инвестиционной привлекательности", – говорится в нем.

Депутаты отмечают, что в данной редакции проект закона даст Министерству энергетики возможность произвольно толковать необходимость введения временной администрации.

Кроме того, в законопроекте отсутствует процедура рассмотрения нарушений со стороны участников рынка, определения степени их вины и предоставления им возможности высказать свои объяснения и возражения, а также в нем отсутствует процедура отбора временного администратора.

Реклама

"Депутаты МФО призывают воздержаться от дальнейшего принятия этого и подобных проектов из-за их несоответствия Конституции Украины и государственным интересам", - подытожили в письме.

Напомним, что в начале декабря Минэнерго опубликовало законопроект, который позволяет вводить временные администрации в энергетических компаниях. В тексте законопроекта нет четкой формулировки касательно конкретных лицензионных условий, нарушение которых может стать поводом для введения временной администрации, что фактически даст возможность Минэнерго решать это на свое усмотрение.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Украинцам посоветовали новый метод борьбы с COVID-19. При чем тут книги? (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов "На Донбассе – катастрофа, под угрозой 5 млн человек": Витольд Фокин о главной проблеме ОРДЛО и мирном плане Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева Несмотря на Украину: в МИД Австрии требуют запустить "Северный поток – 2" как можно скорее София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

59 838

заболело за неделю в Украине

-17%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47866.12

Cardano (ADA)

1.26

Bitcoin Cash (BCH)

440.92

Ethereum Classic (ETC)

36.02

Litecoin (LTC)

151.42

Theta (THETA)

4.02

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,42
19,30
30,59
30,48
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять