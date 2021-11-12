Забота о здоровье сердца в ADONIS

Ветераны АТО/ООС получили современные холтер-мониторы для непрерывного регистрирования сердечного ритма

В лечебно-диагностическом отделении ADONIS по ул. Раисы Окипной, 8Б прошел второй этап социального проекта.

Ветеранам АТО/ООС были установлены современные холтер-мониторы MAWI Biosensor Patch. Это компактные устройства для непрерывного регистрирования сердечного ритма. На протяжении 72-120 часов монитор фиксирует данные и автоматически отмечает любые изменения и пиковые значения. Полученные результаты расшифровывают опытные кардиологи ADONIS, расписывая для каждого пациента развернутые рекомендации. Запись пациента обрабатывается с помощью уникального алгоритма ИИ и валидируется врачом-кардиологом. После этого кардиологи ADONIS расписывают для каждого пациента развернутые рекомендации.

Компактные холтеры никак не ухудшают качество жизни. Эргономичный корпус из водостойкого пластика не виден под одеждой, не стесняет движений и дает возможность принимать душ.

Кроме того, каждый монитор предназначен для одноразового использования, что особенно важно в период пандемии.

МГК ADONIS активно принимает участие в социальных проектах, сопровождает спортивные мероприятия и массовые ивенты.