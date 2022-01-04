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За четыре дня Украина реэкспортировала в Европу 18,6 млн кубометров газа

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 января, 12:57
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Выведенный из Украины объем газа примерно равен месячному потреблению предприятий, для которых Кабмин установил льготную цену
/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Реэкспорт газа из Украины в Европу за 4 дня после принятия Кабинетом министров постановления о государственном регулировании цен на газ для хлебокомбинатов, маслозаводов и прочих предприятий пищевой промышленности, достиг 18,6 млн куб. м. Об этом пишет Obozrevatel.

Это газ, который европейские компании хранили в украинских подземных хранилищах. В день принятия решения о государственном регулировании цен – 30 декабря – из страны было выкачано 7,8 млн куб. м газа, 31 декабря – 6,5 млн куб. м. 1 и 2 января реэкспорт составил 1,3 и 3 млн куб. м соответственно.

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Выведенный из Украины объем газа 18,6 млн куб. м примерно равен месячному потреблению предприятий пищевой промышленности, для которых правительство установило льготную цену.

Ранее Кабмин определил некоторые предприятия пищевой промышленности, которым обязал продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний это решение правительства назвали коррупционным и таким, что противоречит меморандуму с МВФ и приведет к падению добычи газа в Украине.

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