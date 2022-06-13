За 100 дней войны команда финтех-экосистемы помогла украинцам более чем на 50 млн грн

Concord Fintech Solutions, Биржа Благотворительности "ДоброДій" и ConcordBank отчитываются о помощи ВСУ, больницам и детям

Команда финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, в частности Биржа Благотворительности "ДоброДій" и ConcordBank, входящие в ее состав, отчитываются о помощи общим объемом более 50 млн грн за более чем 100 дней российской агрессии против Украины. Денежные средства были направлены на помощь ВСУ, гуманитарную помощь опорным больницам и тяжелобольным детям.

"Как каждый участник финансового рынка, с первых дней войны мы работали над обеспечением непрерывной и стабильной работы финансовой системы. Мы не подвели своих клиентов, сохранили все возможные сервисы, оставили доступными кредитные лимиты. Наш диджитал NEOBANK для всех обеспечил возможность использования банковских услуг дистанционно и быстрые переводы в поддержку ВСУ, – вспоминает основательница Concord Fintech Solutions, глава наблюдательного совета ConcordBank и соучредительница Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка. – А еще мы, как и большинство украинского бизнеса, сосредоточились на поддержке ВСУ и гуманитарной помощи. При этом мы не перестали работать с нашими довоенными проектами – больницами и тяжелобольными детьми".

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Всего за 100 дней была оказана помощь на общую сумму более 50 млн грн:

ВСУ – на 33,4 млн грн. Средства израсходованы на разнообразную экипировку, а также на квадрокоптеры, тепловизоры и авторезину, которые были переданы непосредственно военным подразделениям.

Средства израсходованы на разнообразную экипировку, а также на квадрокоптеры, тепловизоры и авторезину, которые были переданы непосредственно военным подразделениям. Опорным больницам – на 4,1 млн грн. Средства направлены на расходные материалы, медикаменты и необходимую оснастку. В частности, приобретено устройство для лечения ран отрицательным давлением NP-100 и расходные материалы для него, ведь сейчас много пациентов, нуждающихся именно в этом.

Средства направлены на расходные материалы, медикаменты и необходимую оснастку. В частности, приобретено устройство для лечения ран отрицательным давлением NP-100 и расходные материалы для него, ведь сейчас много пациентов, нуждающихся именно в этом. Тяжелобольным детям – на 384 тыс. грн. В военное время мы не забываем о нашем основном направлении помощи – это дети с тяжелыми диагнозами, которые нуждаются в ежедневной поддержке, особенно сейчас. Подопечные Биржи с заболеваниями раком, синдромом Дауна, эпилепсией получили жизненно необходимые поддерживающие лекарства и медицинские услуги.

В военное время мы не забываем о нашем основном направлении помощи – это дети с тяжелыми диагнозами, которые нуждаются в ежедневной поддержке, особенно сейчас. Подопечные Биржи с заболеваниями раком, синдромом Дауна, эпилепсией получили жизненно необходимые поддерживающие лекарства и медицинские услуги. Оказали гуманитарную помощь общей стоимостью 12 млн грн.

"Конечно, на этом мы не останавливаемся, потому что нашу победу следует приближать на всех фронтах. Это и есть наша ответственность как бизнеса перед страной и ее гражданами, – утверждает Елена Соседка. – Только так вместе мы сможем вернуть свою мирную жизнь и наше общее будущее".

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Concord Fintech Solutions – первая в Украине открытая финтех-экосистема, единую инфраструктуру которой формируют ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности "ДоброДій".