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Ярославский вывел "Банк Кредит Днепр" в ТОП-10 по динамике прироста активов

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23 февраля, 12:06
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В 2021 году "Банк Кредит Днепр" увеличил чистые активы на 7,6 млрд гривен
Банк Кредит Днепр
Банк Кредит Днепр / Фото: открытые источники

"Банк Кредит Днепр", принадлежащий известному украинскому бизнесмену из ТОП-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, вошел в десятку самых динамичных финансовых учреждений Украины по темпам прироста активов.

Об этом сообщил аналитический портал "Минфин", ссылаясь на рейтинг по итогам анализа отчетности банков за 2021 год, сообщают "Українські Новини".

"В 2021 году "Банк Кредит Днепр" увеличил чистые активы на 7,6 млрд гривен, что позволило ему войти в десятку наиболее быстрорастущих банков Украины по активам", - говорится в сообщении.

"В течение прошлого года банк увеличил активы на 59% – с 12,8 млрд гривен (данные с учетом годовых корректировок) до 20,4 млрд гривен. Такой рост активов был обусловлен как ростом ресурсной базы, так и увеличением капитала за счет чистой прибыли в размере 561 млн гривен, полученной за счет процентного и комиссионного доходов в размере 804 млн гривен и 173 млн гривен соответственно", – уточнил "Минфин" со ссылкой на детализированные данные от пресс-службы "Банка Кредит Днепр".

Вместе с тем принадлежащий бизнесмену Александру Ярославскому банк показал высокую динамику прироста большинства ключевых показателей, которая измеряется двузначными числами.

По данным пресс-службы банка, на начало 2022 года его общий кредитный портфель составил 5,7 млрд грн – это на 79,3% больше, чем на начало 2021 года. А кредитный портфель юридических лиц увеличился в прошлом году на 105,4%, достигнув отметки 5 млрд гривен.

Также в "Банке Кредит Днепр" раскрыли в динамике другие свои ключевые показатели.

Средства клиентов в начале 2022 года составили 14,5 млрд гривен – это на 53,7% больше, чем на начало 2021 года, когда этот показатель составлял 9,4 млрд гривен. При этом средства юридических лиц увеличились за ушедший 2021 год на 83,4% – с 6 млрд гривен до 11,1 млрд гривен.

Портфель инвестиций банка в высоколиквидные ценные бумаги (ОВГЗ и депозитные сертификаты Национального банка Украины) увеличился на 94,6% и достиг к началу 2022 года 10,2 млрд гривен, что позволило создать устойчивую позицию по всем показателям ликвидности банка.

Принадлежащий бизнесмену Александру Ярославскому "Банк Кредит Днепр" входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией НБУ относится к группе банков с частным капиталом. "Банк Кредит Днепр" включен Forbes Ukraine в перечень самых комфортных для обслуживания банков Украины, а рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило финансовому учреждению одну из самых высоких оценок надежности и кредитоспособности среди украинских банков uaAA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале. "Банк Кредит Днепр" входит в число самых прибыльных банков Украины.

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