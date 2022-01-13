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Выборочные невыплаты компаниям ВИЭ сильно отпугивают частных инвесторов, – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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13 января, 15:58
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Непредсказуемость правительства вынуждает инвесторов покидать Украину, заявил Андерс Аслунд
/ Фото: freepik.com

Американский аналитический центр Atlantic Council считает, что непредсказуемые действия правительства Украины в отношении частных компаний отпугивают инвесторов и вынуждают их покидать Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление специалиста по экономике Восточной Европы и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда.

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"При нормальной работе правительства выборочная невыплата одной компании недопустима, т.к. это сильно отпугивает частных инвесторов", – сказал он, прокомментировав ситуацию с блокированием выплат компаниям ДТЭК ВИЭ.

Аслунд отметил, что также крупный канадский инвестор в ВИЭ был вынужден отозвать свой проект в Приднепровье, так как они без объяснения причины не были подключены к сети для ВИЭ, при том что президент Владимир Зеленский обещал им "инвестиционную няню".

Он добавил, что недавно Офис генерального прокурора заморозил счета ArcelorMittal, чем заблокировал ее работу, а крупная нефтяная компания Vitol вышла из Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, продав свою долю в размере 50% акций украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.

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"Так что мы видим, что частные инвесторы убегают, потому что не знают, что будет делать правительство. Они не знают, каковы условия, потому что правительство выступает за популизм и против рыночных правил", – подытожил Аслунд.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.

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ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

В то же время Офис генпрокурора заблокировал счета ArcelorMittal, что заблокировало работу компании, из-за чего она обратилась к правительствам США и ФРГ.

Также в начале января стало известно, что группа компаний Vitol договорилась с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком о продаже ему 50% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.

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