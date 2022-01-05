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Введение "экономического паспорта" приведет к снижению социальных выплат – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 января, 16:12
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Уже сейчас из-за нехватки бюджетных средств власть вынуждена сокращать ряд социальных расходов, заявил Ростислав Балабан
/ Фото: Сегодня

"Экономический паспорт" – нереалистичный проект, за который будет отвечать следующая власть и поколения украинцев, а нынешняя получит за него политические дивиденды.

Об этом заявил политолог Ростислав Балабан, сообщает "Politeka".

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"Условно говоря – кто будет отвечать за 10 лет, а тем более за 18, что это не сработает? Реализация программы малоперспективна. Тем более, если анализировать экономические показатели", – сказал Балабан в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, уже сейчас власть из-за нехватки средств бюджета вынуждена сокращать ряд социальных расходов, в частности, выплаты на рождение ребенка, на предоставление субсидий по оплате коммунальных услуг.

"Сокращаются деньги по рождению ребенка, субсидии сокращаются, почему вы решили, что на каком-то паспорте будет происходить как-то иначе?" – заметил Балабан.

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Он также отметил, что в случае если программа будет запущена, средства, которые будут аккумулироваться на счетах детей, могут существенно обесцениться, и как следствие, по достижении совершеннолетия украинцы получат мизерные выплаты.

"Сегодняшняя "тысяча", мнимая "тысяча", через 18 лет будет не известно сколько", – подытожил Балабан.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила: из-за популистской программы президента "Экономический паспорт" из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.

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Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

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