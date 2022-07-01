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Воруя украинский металл, Россия совершает международное военное преступление – Метинвест

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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1 июля, 16:49
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Воровство украинской стали Россией – это преступление, которое уголовно наказуемо на уровне международного права – Романова
За вывоз РФ украинского металла из порта Мариуполя предусмотрена ответственность по международному законодательству
За вывоз РФ украинского металла из порта Мариуполя предусмотрена ответственность по международному законодательству / Фото: Коллаж: Сегодня

Вывозя украинский металл из мариупольского порта, Россия совершает военное преступление, за которое предусмотрено наказание международным судом, и об этом знают все страны мира. Об этом рассказала директор по правовому обеспечению группы "Метинвест" Светлана Романова в эфире Freedom.

Она заверила: компания делает все возможное, чтобы заставить Россию ответить за это воровство. Так, владельцы украденного металла – заводы "Азовсталь", ММКИ и "Запорожсталь" – уже подали ряд заявлений об уголовных преступлениях, эти дела уже зарегистрированы и им дается ход.

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"Мы собираем доказательную базу, готовимся к отслеживанию путей следования этого металла. Мы точно знаем, что первая отгрузка была совершена на РМ3 – подсанкционном судне ростовской компании, которая ранее осуществляла рейсы из Крыма. Далее было еще два рейса. Также мы работаем над тем, чтобы получить доказательную базу в виде спутниковых снимков, отслеживаем передвижение коммерческих судов по специальным программам в акватории Азовского моря, работаем с юристами, в том числе за рубежом. Мы уведомили всех наших клиентов о том, что им, возможно, другие люди будут предлагать украденную у нас сталь. Мы также пытается работать с международными ассоциациями для того, чтобы поставить блоки на распространение и продажу этой стали возможным покупателям в Азии и Африке и ЕС", – перечислила Романова.

По ее словам, все в мире понимают, что действия России – это воровство, за которое предусмотрена ответственность по международному законодательству.

"Все знают, что это однозначно воровство. Подобные действия классифицируются как военное преступление согласно Римскому уставу Международного уголовного суда. Там однозначно указано: любое посягательство на имущество, любое воровство, любое разрушение в рамках военных действий, которое не обусловлено военной необходимостью, является военным преступлением. Сейчас происходит не просто банальное воровство – происходит военное преступление, которое уголовно наказуемо на уровне международного права. Соответственно, это понимают весь мир и наши клиенты", – резюмировала Романова.

Она высказала надежду, что Турция, как страна, контролирующая выходы из Черного моря, будет помогать Украине в противодействии совершения этих преступлений.

Как известно, Россия вывезла из Украины уже три корабля металла, произведенного на мариупольских предприятиях Азовсталь и ММКИ. Кражей этой продукции РФ хвасталась на федеральных каналах. Также Россия уже украла украинского зерна на сумму более 600 миллионов долларов.

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