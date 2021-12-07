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Внешние кредиты для Украины станут дороже из-за проблем в секторе "зеленой" энергетики, – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
7 декабря, 11:35
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825 млн долларов целевых средств от еврооблигаций не были использованы государством по прямому назначению – выплаты всем производителям зеленой электроэнергии

Внешние заимствования для Украины станут дороже из-за долговых проблем в секторе "зеленой" энергетики, поскольку 825 млн долларов средств от еврооблигаций для "Укрэнерго" не были использованы по прямому назначению – выплаты всем производителям ВИЭ.

Об этом написал профессор международных и общественных отношений Колумбийского университета и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Виллем Буйтер, сообщает "Главком".

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"События, предшествовавшие и последовавшие за этим выпуском долговых обязательств, являются болезненным напоминанием о том, что государственные институты Украины слабы и не могут выполнять фундаментальные экономические обязательства государства", – сказал Буйтер.

По его словам, доходность 5-летних зеленых облигаций "Укрэнерго" составила 6,875%. Доходность 5-летних казначейских облигаций США в тот же день составила 1,19%.

"Ясно, что не все в порядке с кредитоспособностью украинского государства, которая имеет "низкий" рейтинг – не выше B – тремя ведущими рейтинговыми агентствами. Причина такого низкого кредитного рейтинга – это история финансовых неудач", – считает профессор.

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Он отметил, что долгов "Гарантированного покупателя" перед производителями зеленой электроэнергии быть не должно.

"Стоимость зеленой облигации в национальной валюте составила около 21,6 млрд грн. Общий долг перед производителями ВИЭ оценивается в 28 миллиардов гривен на начало ноября 2021 года. Можно было легко привлечь больше средств… Фактически, "Укрэнерго" перечислило "Гарантированному покупателю" не более 19,3 млрд грн, из которых только 16,3 млрд грн было выделено производителям ВИЭ", – сказал Буйтер.

Он добавил, что согласно правилам, всем производителям ВИЭ должна была выплачиваться одинаковая доля задолженности перед ними. Однако этого не произошло.

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"3 млрд грн, которые должны были пойти крупнейшему производителю ВИЭ, остались невыплаченными. Директор "Гарантированного покупателя" был немедленно уволен правительством, когда отказался согласиться с этим явным нарушением правил", – уточнил профессор.

По его мнению, это заставило бы ЕБРР переосмыслить целесообразность вложения в долг "Укрэнерго". И он выразил удивление, почему МВФ согласился 22 ноября 2021 года, зная все это, предоставить Украине после первого пересмотра текущего соглашения stand-by кредитный транш в размере 699 млн долларов.

Напомним, что в ноябре НЭК "Укрэнерго" у европейских инвесторов, включая ЕБРР, привлек 825 млн евро за счет размещения еврооблигаций. Деньги были перечислены госпредприятию "Гарантированный покупатель" для погашения долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

12 ноября платежные поручения на сумму 19,3 млрд грн от "Гарантированного покупателя" были переданы в Ощадбанк, чтобы осуществить расчеты с предприятиями ВИЭ.

13 ноября, в выходной день, Кабмин в срочном порядке назначил другого руководителя "Гарантированного покупателя", который остановил платежи на сумму 3 млрд грн в адрес ДТЭК ВИЭ.

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