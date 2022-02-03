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Власть устроила фискальный террор легальному бизнесу, чтобы распилить еще больше денег на строительстве дорог – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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3 февраля, 15:01
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Александр Каленков подчеркнул, что давление на бизнес приведет к уменьшению поступлений в экономику Украины
/ Фото: freepik.com

Власть давит на честный бизнес вместо того, чтобы бороться с контрабандой и коррупционными схемами.

Об этом написал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на своей страничке в Facebook, сообщает Politeka.

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"Как и в случае с "Арселором", пришедшие на ГОКи Метинвеста сотрудники БЭБ, прокуратуры и-кого-там-только-нет пытаются выдать желаемое за действительное – мол, ренту надо высчитывать с железорудного концентрата, а не из стоимости добытой в карьерах руды. Очевидно, что реальных поводов докопаться к предприятиям с прозрачной отчетностью не нашли", - написал Каленков.

По его словам, платить ренту с железорудного концентрата, то есть продукта обработки руды, – это нонсенс, поскольку в таком случае теряется вся логика рентного налога, который предусматривает плату за пользование недрами и который должен высчитываться из стоимости добытого минерального сырья (в нашем случае железной руды), что четко прописано в Налоговом кодексе.

"Это как обязать "Укрнафту" платить ренту не за добытую из скважин нефть, а высчитывать из стоимости бензина, который потом производят из этой нефти на Кременчугском НПЗ (обе компании, несмотря на долю государства, фактически контролируются Коломойским). Логика примерно такая же", – объяснил Каленков.

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По его мнению, вместо того, чтобы выбивать таким образом из честного бизнеса дополнительные деньги в бюджет, власти следует сломать коррупционные схемы.

"Чего добиваются силовики, а вернее, инициаторы всего этого действа? Вытянуть еще несколько десятков миллиардов из ГМК для распила на дорогах? Извините, но и здесь торчит борода днепровского бизнесмена. Журналисты подсчитали: в 2021 году "Приватовские" дорожные фирмы получили более 13 млрд бюджетных гривен, выбившись в лидеры среди кормящихся из "большого" корыта", – отметил Каленков.

Эксперт подчеркнул: устроенный властью фискальный террор честного бизнеса приведет к потере инвестиционной привлекательности Украины и уменьшению поступлений в экономику страны.

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"Вместо того, чтобы вычищать контрабанду, конвертцентры и торговлю нелегальными нефтепродуктами, власти решили бороться с легальным международным бизнесом в Украине. Та же группа Метинвест, к слову, в прошлом году пополнила бюджет на 53 млрд гривен, превысив почти в 2,5 раза показатель за 2020 год. "Арселор" перечислил в госказну на 14,6 млрд грн (увеличение в 2,3 раза)", - сообщил Каленков.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что давлением на крупные компании украинская власть уничтожает имидж страны и подчеркнула: налоговая должна способствовать работе крупных предприятий, перечисляющих значительные налоги в бюджет, а не блокировать их работу.

Напомним, 4 января Офис генпрокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" по иску Государственной налоговой службы, хотя компания выиграла все суды по неправомерным требованиям фискального органа.

Позже, с теми же требованиями, налоговая пришла и на ГОКи группы "Метвинвест", при этом к обыскам привлекли даже СБУ. В компании заявили, что у предприятий нет долгов и это подтверждено даже налоговой.

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