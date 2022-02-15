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Власть не должна воевать с бизнесом, это выглядит как диверсия против экономики, – экс-премьер

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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15 февраля, 12:58
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Гройсман подчеркнул: курс власти, оказывающей фискальное давление на предпринимателей, нанесет удар по экономике
/ Фото: Кабинет министров Украины

Власть должна не воевать, а сотрудничать с бизнесом, наполняющим бюджет и обеспечивающим экономический рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-премьер-министра Владимира Гройсмана.

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"То, что они системно делают с национальной экономикой, создавая давление на национальную экономику, – а экономику у нас делают украинцы, в том числе маленькие, микробизнес, средний бизнес, большой бизнес, не имеет значения, они все создают рабочие места. Кто создает одно рабочее место, а кто создает 100 тысяч рабочих мест. Они все делают экономику сильной. С ними воевать нельзя", – отметил Гройсман.

Экс-премьер подчеркнул: курс власти, объявившей войну предпринимателям, оказывая на них фискальное давление, ошибочен и нанесет удар по национальной экономике.

"Не надо ни с кем сегодня воевать внутри страны. Ни с предпринимателями, ни с бизнесом, ни с малым бизнесом, ни с крупным бизнесом. Не надо менять сейчас законодательство, которое только социально подстрекает. Я вообще считаю, что в определенных своих проявлениях это выглядит как диверсия. Чтобы из-за таких неправильных, ненормальных, глупых решений делать, слить людей просто", - пояснил Гройсман.

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По его мнению, власть должна вести диалог с бизнесом и совместно находить решения, в том числе относительно налоговой политики, которые не будут уничтожать предпринимателей, а наоборот, будут способствовать их развитию и росту экономики.

"Перед тем, как принимать решения, которые их касаются, нужно хотя бы садиться с ними и об этом говорить. Говорить о налоговой новой системе, о мотивации, о новых стимулах, об их зарплате, о налогах на зарплату, о расходах бюджета. Нужно говорить с людьми. Они его наполняют, этот бюджет, и нужно с ними говорить, как правильно его тратить, где создавать точки роста экономики, а не наоборот", - подытожил Гройсман.

Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

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Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

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