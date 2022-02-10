Власть давит на бизнес, чтобы найти деньги на популистские прихоти президента – Рудык

Причем давление на бизнес имеет выборочный характер, подчеркнула нардеп

Когда в стране экономический кризис, власть должна беречь бизнес, который платит налоги в бюджет, а не давить на него силовыми и фискальными инструментами.

Об этом заявила народный депутат Кира Рудык, комментируя рост количества налоговых проверок и обыски, которые прошли на предприятиях "АрселорМиттал Кривой Рог" и группы "Метинвест", пишет Politeka.

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"Что нужно делать, когда в стране потенциальное обострение внешней агрессии? Когда в стране экономический, энергетический кризис, коварный кризис? Прежде всего – обнимать тех, кто платит налоги. Малый, средний бизнес, микробизнес, крупный бизнес. Говорить: "Боже, вы платите налоги, вы же наши любимые питомцы, вы работаете по закону, боже, мы всегда так и хотели!". Это надо делать и в отношении ФЛП, и в отношении крупных компаний! Сейчас мы все в одной лодке. И мы все должны работать на то, чтобы как-то выгрести во что-то нормальное", - пояснила она в эфире телеканала "Украина 24".

Однако, по ее словам, власть делает наоборот – вместо того, чтобы оберегать налогоплательщиков, к компаниям приходят с обысками. Причем давление, оказываемое на бизнес, имеет выборочный характер.

"У нас было раньше выборочное правосудие, а теперь у нас еще и выборочное налогообложение. К компаниям Коломойского обыски не приходят, компаниям Коломойского налоги не пытаются изменить", – напомнила Рудик.

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Она убеждена, что фискальное давление власти направлено на то, чтобы найти деньги для наполнения бюджета, ведь власть имеет еще ряд идей, на которые нужны значительные средства.

"Зачем им (власти – ред.) наполнять бюджет? Потому что очень много совершенно нелепых прихотей президента, взятых из головы", - пояснила нардеп.

Как известно, в начале года прокуратура заблокировала счета комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" по иску налоговой службы, несмотря на то, что компания имеет решение суда в свою пользу в этом споре.

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Позже представители СБУ, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге из-за якобы налоговых нарушений.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк обвинил власть в том, что она использует Бюро экономической безопасности и ГБР для того, чтобы давить на бизнес. А инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал обыски на мощных украинских предприятиях позорной историей, о которой будут говорить в Давосе.