Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Власть давит на бизнес, чтобы найти деньги на популистские прихоти президента – Рудык

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 13:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Причем давление на бизнес имеет выборочный характер, подчеркнула нардеп

Когда в стране экономический кризис, власть должна беречь бизнес, который платит налоги в бюджет, а не давить на него силовыми и фискальными инструментами.

Об этом заявила народный депутат Кира Рудык, комментируя рост количества налоговых проверок и обыски, которые прошли на предприятиях "АрселорМиттал Кривой Рог" и группы "Метинвест", пишет Politeka.

Реклама

"Что нужно делать, когда в стране потенциальное обострение внешней агрессии? Когда в стране экономический, энергетический кризис, коварный кризис? Прежде всего – обнимать тех, кто платит налоги. Малый, средний бизнес, микробизнес, крупный бизнес. Говорить: "Боже, вы платите налоги, вы же наши любимые питомцы, вы работаете по закону, боже, мы всегда так и хотели!". Это надо делать и в отношении ФЛП, и в отношении крупных компаний! Сейчас мы все в одной лодке. И мы все должны работать на то, чтобы как-то выгрести во что-то нормальное", - пояснила она в эфире телеканала "Украина 24".

Однако, по ее словам, власть делает наоборот – вместо того, чтобы оберегать налогоплательщиков, к компаниям приходят с обысками. Причем давление, оказываемое на бизнес, имеет выборочный характер.

"У нас было раньше выборочное правосудие, а теперь у нас еще и выборочное налогообложение. К компаниям Коломойского обыски не приходят, компаниям Коломойского налоги не пытаются изменить", – напомнила Рудик.

Реклама

Она убеждена, что фискальное давление власти направлено на то, чтобы найти деньги для наполнения бюджета, ведь власть имеет еще ряд идей, на которые нужны значительные средства.

"Зачем им (власти – ред.) наполнять бюджет? Потому что очень много совершенно нелепых прихотей президента, взятых из головы", - пояснила нардеп.

Как известно, в начале года прокуратура заблокировала счета комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" по иску налоговой службы, несмотря на то, что компания имеет решение суда в свою пользу в этом споре.

Реклама

Позже представители СБУ, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге из-за якобы налоговых нарушений.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк обвинил власть в том, что она использует Бюро экономической безопасности и ГБР для того, чтобы давить на бизнес. А инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал обыски на мощных украинских предприятиях позорной историей, о которой будут говорить в Давосе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов К взрыву в мэрии Кривого Рога причастна СБУ? Мы узнали новые детали – эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Программу "єПідтримка" расширили – на что еще можно потратить "тысячу Зеленского" София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

251 844

заболело за неделю в Украине

+13%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44849.36

Cardano (ADA)

1.21

Bitcoin Cash (BCH)

357.89

Ethereum Classic (ETC)

36.41

Litecoin (LTC)

142.17

Theta (THETA)

3.78

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,12
33,50
33,00
32,00
18,08
33,85
32,85
31,79
19,01
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять