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Власть давит на белый бизнес, чтобы контролировать все денежные потоки в государстве – нардеп

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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14 февраля, 16:25
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Людмила Буймистер завила, что украинская власть применяет практику тоталитарных режимов
Людмила Буймистер. Фото: из открытых источников
Людмила Буймистер. Фото: из открытых источников

Украинская власть применяет практику тоталитарных режимов – давит на честный бизнес, чтобы контролировать все денежные потоки в стране.

Об этом заявила народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, комментируя значительный рост количества проверок бизнеса налоговыми органами, сообщает Znaj.ua.

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"Власть будет заниматься сейчас только одним – как можно больше зажать весь белый бизнес, потому что именно так делают тоталитарные режимы, чтобы контролировать все денежные потоки в государстве, чтобы не было кому быть оппонентами власти", - отметила Буймистер.

Она подчеркнула: именно такую тоталитарную систему выстроил в России Владимир Путин, где кооператив "Озеро" руководит всей страной, зарабатывая баснословные состояния. По ее мнению, действия украинской власти, которая сейчас осуществляет беспрецедентное давление на легальный бизнес, приведет к таким же последствиям.

"У нас может с огромной долей риска сейчас повториться то же самое. Наши люди так же не будут видеть от тех богатств, которые есть в нашем государстве, никаких для себя выгод. Поэтому мы, преодолевая кризис экономический, должны преодолеть кризис политический", - отметила Буймистер.

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Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что давлением на большие компании украинская власть уничтожает имидж страны, и подчеркнула: налоговая должна способствовать крупным предприятиям, которые платят значительные налоги в бюджет, а не блокировать их работу.

Напомним, 4 января Офис генпрокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" по иску Государственной налоговой службы, которая насчитала задним числом компании значительные долги.

Позже, 1 февраля, представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге, также за якобы налоговые нарушения. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, частично остановлена хозяйственная деятельность предприятий.

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