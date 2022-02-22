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Власть целенаправленно делает все, чтобы ушли последние инвесторы – нардеп о давлении на бизнес

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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22 февраля, 13:37
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Государство смотрит на бизнесменов исключительно как на дойных коров, заявила Кира Рудык

Украинская власть оказывает давление на украинский бизнес и целенаправленно добивается того, чтобы из нашей страны ушли последние инвесторы. Об этом заявила народный депутат Кира Рудык, сообщает "Главком".

"Государство смотрит на бизнесменов исключительно как на дойных коров. Всегда. Мы хотим, чтобы к нам приходили деньги, приходили инвесторы. А все, что сейчас делает наша власть – все направлено на то, чтобы отсюда люди уходили и забирали свои деньги, выводили свои капиталы и уходили отсюда. Это обыски крупных компаний!" – подчеркнула Рудык в эфире телеканала "Украина 24".

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По ее словам, вся налоговая система Украины прогнила, и налоговики не работают вместе с бизнесом над улучшением экономической ситуации, а только ищут, у кого еще забрать средства.

"Мы создали Бюро экономической безопасности, чтобы вместо того, чтобы приходили силовики и всех "лицом в пол", приходили "белые галстуки" и говорили: "Вот у нас к вам есть замечания...". Однако туда посадили тех же людей, которые кошмарили бизнес. И светлая хорошая идея закончилась совершенно ничем. Это мое личное разочарование", – подчеркнула Рудык.

Она рассказала, что в украинских компаниях, где ведут бизнес по международным правилам, проводятся тренинги о том, как вести себя во время силовых обысков, и это абсурд.

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"Огромная проблема Украины – это давление на бизнес. У компаний, которые работают полностью по-белому и платят налоги, раз в полгода проходят тренинги о том, как себя вести во время обысков! И это компании, являющиеся членами Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, в ХХІ веке, в Украине! И ничего не меняется. Потому что государство смотрит на бизнес как на дойных коров", – резюмировала нардеп.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что любые проверки в период карантина запрещены, а значит, власть действует незаконно, насылая на бизнес налоговиков и силовиков.

Напомним, в январе налоговая служба насчитала компании "АрселорМитал Кривой Рог" якобы налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, а прокуратура заморозила счета предприятия – несмотря на то, что компания оспорила долг в суде и выиграла процесс.

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Позже, с теми же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и БЭБ устроили обыски на ГОКе компании "Метинвест": была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановлена.

В свою очередь в Европейской бизнес-ассоциации заявили, что украинские власти должны прекратить "странную тенденцию" давления на бизнес, если хотят сохранить доверие и обеспечить рост украинской экономике, а все спорные вопросы должны решаться законным способом и по четким предсказуемым правилам, единым для всех участников рынка.

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