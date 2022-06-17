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Весь мир шокировала кража украинского металла: Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel прекратила сотрудничество с российскими металлургами

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 июня, 13:00
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Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel выгнала российские компании из своей организации
Россию выгнали из очередной мировой организации - теперь металлургической
Россию выгнали из очередной мировой организации - теперь металлургической / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировая ассоциация производителей стали Worldsteel приостановила членство российских ассоциаций и компаний в этой организации. Такое решение было принято в результате введенных ЕС санкций из-за вооруженной агрессии России против Украины.

"Несмотря на то, что Worldsteel не является политической организацией и имеет в своем составе представителей всех без исключения металлургических стран мира, недавние изменения в законодательстве Европейского Союза по поводу санкций против России в результате военной агрессии последней в Украине, вступающие в силу с 16 июня 2022 года, не позволяют продолжать какие-либо отношения с российской стороной по обмену информацией и участию в совместных мероприятиях", — сообщается в письме руководства Worldsteel к членам ассоциации.

Глава ОП Укрметаллургпром Александр Каленков приветствует это решение – ведь, по его словам, российские сталевары фактически спонсировали уничтожение "Азовстали" и ММК им. Ильича бомбардировщиками и "градами", а также продолжают финансировать массовые убийства мирных украинцев и другие преступления оккупантов на нашей земле.

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"Знаю, что многие наши коллеги со всего мира шокировали и видеокадры, на которых российские захватчики дерзко воруют и вывозят в неизвестном направлении украинский металлопрокат из захваченных портов Мариуполя. Металлопрокат, изготовленный на тех же, разбитых российским оружием заводах", – подчеркнул Каленков.

"Укрметаллургпром с начала войны неоднократно обращался во Всемирную ассоциацию с призывом разорвать отношения с металлургами страны-агрессора. Наше объединение украинских предприятий ГМК приостанавливало участие в Worldsteel, пока там находятся россияне", – напомнил он.

Как известно, в Ростов отправилось уже третье судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом. Обо всех своих кражах Россия рассказывает в федеральных новостях.

В свою очередь, "Азовсталь" и ММК им. Ильича обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из Мариуполя. Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением ст.185 и 186 Уголовного кодекса.

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Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

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