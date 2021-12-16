Весь импорт угля в Украину идет по формуле "Роттердам+" – нардеп

Волынец убежден, что если бы формула все еще применялась для государственных шахт, дефицита угля на государственных ТЭС не было бы

Фото: pixabay.

Весь импорт угля в Украину на данный момент производится по формуле "Роттердам+".

Об этом сообщил нардеп, лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

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"Весь импорт угля из США, Колумбии, Казахстана, Польши производится по формуле "Роттердам+". Во всех контрактах прописана базовая цена угля в регионе "Амстердам-Роттердам-Антверпен", – сообщил нардеп в своей колонке для издания "Главком".

Нардеп подчеркнул, что если бы для государственных шахт и сегодня действовала формула "Роттердам+" – проблем с углем у нас бы не было.

"В последние 5 лет я последовательно отстаиваю справедливую цену на уголь, которая отражена в индексе API2, "Роттердам+". Эта понятная для мирового рынка формула объективно была лучшее, что украинские власти сделали для угольной отрасли. 2016-2019 годы были лучшим временем для угольщиков, особенно по сравнению с тем, какой беспорядок творится сегодня", – подчеркнул нардеп.

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Волынец убежден, что если бы формула и дальше применялась для государственных шахт, никакого дефицита угля на государственных ТЭС не было бы.

"Угольная отрасль стабильно развивалась, получая справедливую цену за свою продукцию и полностью обеспечивала потребности государственной генерации, 90% мощностей которой сегодня простаивают", – подчеркнул Волынец.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 из-за отсутствия состава преступления. Это стало четвертым закрытием этого дела, так как в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

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13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".