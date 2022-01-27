Весь импорт угля производится по формуле "Роттердам+", – эксперт

Уголь покупается и поставляется по принципу импортного паритета в том числе и на государственные ТЭС

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Импорт энергетического угля для поддержания работы энергосистемы осуществляется по принципу импортного паритета, то есть по так называемой формуле: цена на хабе в Роттердаме (Нидерланды) плюс стоимость доставки в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

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"Импортный уголь, который заходит в Украину морем и позволил нарастить запасы угля вдвое до 700 млн тонн, покупается и поставляется в Украину, в том числе на государственные ТЭС "Центрэнерго", по цене импортных котировок плюс доставка, перевалка, железнодорожные расходы. Это тот самый "так называемый" плохой "Роттердам+", который, применяясь в 2016-2019 гг., как я говорил все это время, позволял проходить зиму без риска остаться без света и тепла", - отметил эксперт.

Омельченко подчеркнул, что без применения принципа "Роттердам+" импорт угля сегодня был бы невозможен.

"Покрытие дефицита угля этой зимой и избегание энергетического коллапса в сезоне 2021-2022 гг. стало возможным благодаря применению общепринятого в международной торговле энергоносителями принципа импортного паритета, или так называемого "Роттердам+", - подчеркнул директор энергетических программ "Центра Разумкова".

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Напомним, формула "Роттердам+" – это методика определения стоимости угля в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозируемой оптовой цены электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.

В 2020-2021 годах дело "Роттердам+" было четырежды закрыто прокуратурой из-за отсутствия состава преступления. Позже это решение подтвердил Высший антикоррупционный суд.