Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ВАКС обнародовал решение о выходе Чумака из дела "Роттердам+"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
7 декабря, 16:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Единственный заявитель по делу "Роттердам+" отказался от дальнейших попыток оспаривать закрытие этого дела

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) обнародовала постановление об отказе единственного заявителя по делу "Роттердам+" Виктора Чумака от дальнейших попыток оспаривать закрытие этого дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию определения суда, которая обнародована в Едином госреестре судебных решений.

Реклама

Заявление об отзыве направила адвокат Наталия Матвеева. Чумак публично объяснил отказ от апелляции "нежеланием подыгрывать олигарху Коломойскому".

Отметим, что после выхода из процесса Чумака как заявителя по делу, других заявителей больше не осталось. Общественная организация "Центр противодействия коррупции" никогда не была заявителем, что публично признал и ее глава Виталий Шабунин.

Таким образом, единственными истцами в деле "Роттердам+" осталось два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

Реклама

Они единственные в стране считают себя потерпевшим от действия формулы "Роттердам+".

На последние заседания в АП ВАКС приходят также адвокаты ЦПК для поддержки представителей ферросплавных заводов Коломойского. Никакого процессуального статуса ЦПК в деле "Роттердам+" не имеет, согласно решению ВАКС.

Напомним, дело "Роттердам+" длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Все государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", следует из решения суда.

Реклама

20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов 16-летнего Николая Харьковского могут судить: вывод экспертизы Игорь Серов · Ведущий обозреватель Сегодня
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева До Польши за пару часов: "Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда (график) София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

7 декабря 1991. Неподалеку от польской границы на госдаче Вискули в Беловежской пуще проходит встреча президентов Украины, России и Беларуси

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

72 229

заболело за неделю в Украине

-15%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Вакцинация
По состоянию на 6 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
11 921 738
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 826 161
Всего введенных доз 25 747 899
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

51751.42

Cardano (ADA)

1.43

Bitcoin Cash (BCH)

491.38

Ethereum Classic (ETC)

40.19

Litecoin (LTC)

163.01

Theta (THETA)

4.85

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,45
19,30
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять