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СЕГОДНЯ Новости Экономика

В Украину прибыли еще два судна с углем для ДТЭК

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
16 декабря, 17:54
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В целом ДТЭК Энерго договорилась об импорте 8 судов с углем из США и Колумбии
/ Фото: facebook/dtekpdtes

В Украину прибыли еще два судна с углем, закупленным компанией ДТЭК в США и Колумбии, сообщает "Корреспондент.net".

Так, судно из Колумбии с 55 тысячами тонн угля уже прибыло в порт "Южный", а из США с 76 тысячами тонн угля пришвартуется в ночь на 17 декабря.

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"ДТЭК продолжает активно снабжать углем энергосистему Украины. Общий объем новых судовых поставок – 131 тысяча тонн", – отметил гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В целом ДТЭК Энерго договорилась об импорте 8 судов с углем из США и Колумбии, общим объемом почти 545 тысяч тонн.

В ноябре компания импортировала 100 тысяч тонн угля, а за три месяца – 455 тысяч тонн. Всего законтрактовано более 1 млн тонн импортного топлива.

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Кроме того, в ноябре на шахтах ДТЭК Энерго добыли почти 1,5 млн тонн угля марки "Г".

Как сообщалось, в декабре запасы угля на ТЭС ДТЭК Энерго выросли на 35%, тогда как на государственных ТЭС запасы упали на 15%.

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