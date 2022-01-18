В Украине нет финансовых предпосылок для введения экономического паспорта, эта инициатива может подкосить всю систему – эксперт

Политолог убежден, что идея правильная, но предложенный властью механизм ее реализации может навредить экономике страны

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Инициатива президента по введению экономического паспорта может нанести ущерб экономической системе Украины, потому что нет финансовых возможностей для ее реализации, заявил политолог Анатолий Ткачук 16 января в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Гордон".

"Если у нас не создана система, которая стимулирует рост ВВП государства, которая стимулирует занятость, и появляется новая инициатива, я очень осторожно отношусь к этой инициативе. Потому что если мы не понимаем, как работает система, то любые изменения маленького колесика приносят проблему всей системе", – сказал он.

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Политолог убежден, что идея создания фонда будущих поколений правильная, но предложенный властью механизм ее реализации может нанести существенный ущерб всей экономической системе страны.

"Идея и ее реализация в экономической системе могут очень сильно отличаться. Например, последние инициативы по частным предпринимателям, надбавкам, ограничениям надбавок на торговлю не учитывают, что в Украине, кроме Киева, есть другие территории. То есть инициативы убивают другие территории", – заявил Ткачук.

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца. "Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

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По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать 10–20 тыс. долл. на счета от рентных платежей.