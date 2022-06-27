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в Slots City Foundation открыли сайт с приемом заявок в помощь ВСУ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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27 июня, 18:31
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Ежемесячно фонд передает помощь отдельным батальонам, подразделениям ВСУ и ССО, а также на питание бойцов

Игровой бренд Slots City перепрофилировал деятельность своего благотворительного фонда в помощь армии. Для операционной деятельности Фонд создал сайт, на котором открыл прием заявок для помощи Вооруженным силам Украины и опубликовал текущий финансовый отчет, который будет постоянно обновляться.

"Вместе с инвесторами, донорами, партнерами по индустрии и друзьями проекта мы выбираем стратегию сбора средств. Затем очень тщательно выбираем адрес пособия и делаем отчет. Для высокой эффективности работа большой команды доноров и волонтеров должна быть скоординированной и быстрой", – указано на сайте фонда в разделе "О нас". В разделе "Отчетность" указано, что в настоящее время фонд вместе с друзьями и партнерами перечислил 3 590 000 грн на нужды ВСУ.

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С началом военного положения все благотворительные проекты фонда были переориентированы на помощь Вооруженным силам Украины. Так, в марте фонд перевел на нужды ВСУ миллион гривен, а волонтеры колл-центра начали помогать в координации и доставке гуманитарной помощи.

Также Slots City инициировал постоянную акцию сбора средств в помощь армии: 10 гривен на счет ВСУ за каждый депозит. Эта инициатива будет продолжаться до конца военного положения. Ежемесячно фонд передает помощь отдельным батальонам, подразделениям ВСУ и ССО, а также – на питание бойцов.

"Перед войной мы запустили благотворительный фонд Slots City Foundation. Теперь с улыбкой вспоминаю, как мы долго думали, чем этот фонд должен заниматься: возможно, озеленением городов или грантами для обучения. Дискуссия была долгой, хотелось работать максимально полезно и долго, не для галочки. Война решила это за нас, — поделился ранее на Facebook-странице Руслан Нонка, соучредитель Slots City и председатель наблюдательного совета фонда. – Сегодня все мы берем на себя ответственность: и за помощь армии, следовательно, за безопасность людей, и за сохранение рабочих мест, а значит, за работу экономики".

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Slots City Foundation – благотворительный фонд игрового бренда Slots City, который одним из первых на украинском рынке азартных развлечений начал передавать часть своих средств на благотворительность. Компания Slots City объединяет залы игровых автоматов и онлайн-платформу для игры.

Первый проект Slots City Foundation — партнерская поддержка международной экологической акции "Высадка деревьев одним миллионом людей за 1 сутки", был реализован еще до объявления военного положения, 30 октября 2021 г. Акция состоялась в рамках глобальной экоинициативы Greening of the Planet в Украине и за границей для восстановления экосистемы Земли и объединения людей планеты. Slots City Foundation вошел в Книгу рекордов Украины при содействии в установлении рекорда по высадке деревьев одним миллионом участников за сутки в рамках этой экоинициативы.

Сотрудники одного из первых легальных игральных брендов в Украине также стали волонтерами, которые помогают украинцам во время войны, доставляют гуманитарную помощь и участвуют в информационном сопротивлении оккупантам.

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