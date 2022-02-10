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В повышении налога на добычу украинского газа заинтересована Россия – нардеп

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 февраля, 19:14
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Снижение собственной добычи газа неизбежно приведет к возврату в газовую зависимость от России – Гончаренко
/ Фото: eurosolidarity.org

Увеличение ренты на добычу украинского газа приведет к снижению собственной добычи и вернет Украину в зависимость от России и "Газпрома".

Об этом заявил депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, сообщает "Главком".

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"Такому проекту закона (о кратном повышении налога на добычу газа в Украине – прим.) в Кремле и Газпроме аплодируют стоя! Поднять в 4 раза налог на добычу украинского газа – это выгнать все иностранные компании из Украины и остановить любое бурение и поиск газа на нашей территории", – написал он.

Гончаренко отмечает, что снижение собственной добычи газа неизбежно приведет к возврату в газовую зависимость от России.

"А там не за горами те же визиты в Москву с протянутой рукой. А все мы знаем, чем заканчиваются газовые договоренности с Россией – Харьковскими соглашениями, базами в Крыму и аннексией", – подчеркнул депутат.

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Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

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