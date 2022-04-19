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В Покровск отправилась еще одна партия продуктов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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19 апреля, 17:27
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Фонд Рината Ахметова уже передал жителям Донецкой области более 35 тысяч наборов
Гуманитарная помощь для Покровска
Гуманитарная помощь для Покровска / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Очередную партию гуманитарной помощи Фонд Рината Ахметова передает в Покровск Донецкой области. Это 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макароны, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал жителям Донецкой области более 35 тысяч наборов с продуктами питания.

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Всего продукты от Фонда получают 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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