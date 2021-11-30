В Киеве электросетью начали управлять с помощью автоматизированной системы от General Electric Digital

Цифровой диспетчерский комплекс ADMS поможет снизить аварийность в сети и сделает аварийные отключения тока почти незаметными

Цифровая диспетчерская ДТЭК Киевские электросети ADMS General Electric

Программный диспетчерский комплекс ADMS (Advanced Distribution Management System) от General Electric Digital в Киеве заработал с ноября текущего года. В течение 2022-2025 годов такая система появится еще в четырех регионах Украины. ADMS позволяет видеть электросеть и управлять ею в режиме онлайн. Это поможет снизить аварийность и сделает аварийные отключения почти незаметными. Об этом сообщили в компании ДТЭК Сети.

Благодаря ADMS диспетчеры могут видеть электросеть в режиме реального времени и оперативно реагировать на нестандартные ситуации. Например, при аварии функция self-healing будет сразу переключать часть клиентов на резервное питание менее чем за 1 минуту, поэтому отключения для них будут незаметными.

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/ Фото: ДТЭК / Фото: ДТЭК / Фото: ДТЭК 1 /3

В компании утверждают, что использование ADMS означает для клиентов сокращение сроков ликвидации аварий за счет быстрого обнаружения конкретного места аварии. С июля 2022 года клиенты также будут активно получать push-уведомления об аварийных работах через чат-бот компании.

"ДТЭК Сети первым внедряет новые технологии, создавая инновационную экосистему в работе операторов системы распределения. Первым ОСР ДТЭК Сети, где заработала цифровая диспетчерская с ADMS от General Electric Digital, стал ДТЭК Киевские электросети. В начале следующего года она появится в Днепропетровской области, а к 2025 году в Киевской, Донецкой и Одесской областях. ADMS – одно из лучших мировых решений для трансформации украинских сетей в Smart Grid", – отметил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

Как отмечают в ДТЭК Сети, ADMS от General Electric Digital – один из лучших подобных программных комплексов в мировой энергетике. Такая цифровая диспетчерская помогает управлять электросетями Лондона, Мадрида и Брюсселя. Теперь и Киева. Это первый пример применения такого технологического продукта для управления электросетью в Украине.