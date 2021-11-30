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В Киеве электросетью начали управлять с помощью автоматизированной системы от General Electric Digital

Ирина Ненько Ирина Ненько Редактор
30 ноября, 16:36
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Цифровой диспетчерский комплекс ADMS поможет снизить аварийность в сети и сделает аварийные отключения тока почти незаметными
Цифровая диспетчерская ДТЭК Киевские электросети ADMS General Electric
Цифровая диспетчерская ДТЭК Киевские электросети ADMS General Electric

Программный диспетчерский комплекс ADMS (Advanced Distribution Management System) от General Electric Digital в Киеве заработал с ноября текущего года. В течение 2022-2025 годов такая система появится еще в четырех регионах Украины. ADMS позволяет видеть электросеть и управлять ею в режиме онлайн. Это поможет снизить аварийность и сделает аварийные отключения почти незаметными. Об этом сообщили в компании ДТЭК Сети.

Благодаря ADMS диспетчеры могут видеть электросеть в режиме реального времени и оперативно реагировать на нестандартные ситуации. Например, при аварии функция self-healing будет сразу переключать часть клиентов на резервное питание менее чем за 1 минуту, поэтому отключения для них будут незаметными.

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| Фото: ДТЭК
/ Фото: ДТЭК
| Фото: ДТЭК
/ Фото: ДТЭК
| Фото: ДТЭК
/ Фото: ДТЭК
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В компании утверждают, что использование ADMS означает для клиентов сокращение сроков ликвидации аварий за счет быстрого обнаружения конкретного места аварии. С июля 2022 года клиенты также будут активно получать push-уведомления об аварийных работах через чат-бот компании.

"ДТЭК Сети первым внедряет новые технологии, создавая инновационную экосистему в работе операторов системы распределения. Первым ОСР ДТЭК Сети, где заработала цифровая диспетчерская с ADMS от General Electric Digital, стал ДТЭК Киевские электросети. В начале следующего года она появится в Днепропетровской области, а к 2025 году в Киевской, Донецкой и Одесской областях. ADMS – одно из лучших мировых решений для трансформации украинских сетей в Smart Grid", – отметил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

Как отмечают в ДТЭК Сети, ADMS от General Electric Digital – один из лучших подобных программных комплексов в мировой энергетике. Такая цифровая диспетчерская помогает управлять электросетями Лондона, Мадрида и Брюсселя. Теперь и Киева. Это первый пример применения такого технологического продукта для управления электросетью в Украине.

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