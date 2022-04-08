В каких областях предприниматели могут быстро установить POS-терминалы

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) поддерживает политику cashless и продолжает обеспечивать потребность бизнеса в платежных терминалах в большинстве регионов Украины.
В период военного положения и активного перемещения населения именно безналичные расчеты являются самым безопасным способом оплаты, который минимизирует риск накопления наличных денег в больших объемах, гарантирует надежное сохранение средств на банковских счетах и круглосуточный доступ к ним.
Прозрачные расчеты и cashless наполняют государственный бюджет, оживляют украинскую экономику. Каждый установленный платежный терминал в торговом заведении – важный вклад бизнеса в стабилизацию экономической системы страны и поддержку каждого украинского потребителя в ожидании победы.
Заказать и подключить POS-терминалы банка могут как действующие, так и новые клиенты, предприниматели физической и юридической формы хозяйствования, сразу из семнадцати областей:
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черновицкой.
При этом все комиссии за эквайринговое обслуживание были упразднены ПУМБ еще в начале боевых действий и не будут начисляться до конца апреля.
Заказать услугу можно, позвонив по телефону 0 800 501 275.