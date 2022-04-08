В каких областях предприниматели могут быстро установить POS-терминалы

Без комиссий за эквайринговое обслуживание

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) поддерживает политику cashless и продолжает обеспечивать потребность бизнеса в платежных терминалах в большинстве регионов Украины.

В период военного положения и активного перемещения населения именно безналичные расчеты являются самым безопасным способом оплаты, который минимизирует риск накопления наличных денег в больших объемах, гарантирует надежное сохранение средств на банковских счетах и круглосуточный доступ к ним.

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Прозрачные расчеты и cashless наполняют государственный бюджет, оживляют украинскую экономику. Каждый установленный платежный терминал в торговом заведении – важный вклад бизнеса в стабилизацию экономической системы страны и поддержку каждого украинского потребителя в ожидании победы.

Заказать и подключить POS-терминалы банка могут как действующие, так и новые клиенты, предприниматели физической и юридической формы хозяйствования, сразу из семнадцати областей:

Винницкой;

Волынской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Кировоградской;

Львовской;

Одесской;

Полтавской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой.

При этом все комиссии за эквайринговое обслуживание были упразднены ПУМБ еще в начале боевых действий и не будут начисляться до конца апреля.

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Заказать услугу можно, позвонив по телефону 0 800 501 275.