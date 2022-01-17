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В декабре ДТЭК увеличил добычу угля на 21% для прохождения отопительного сезона

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 января, 16:33
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На ТЭС компании остается приоритетным использование угля собственной добычи
/ Фото: AFP

В декабре 2021 года шахты ДТЭК Энерго добыли 1,7 млн тонн угля, что на 21% больше чем среднемесячный показатель прошлого года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

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"В декабре мы мобилизовали весь имеющийся ресурс и добыли на 21% больше угля, чем в среднем по году. Поэтому наши горняки делают все возможное, чтобы в домах украинцев, особенно в такие морозные дни, было тепло, светло и уютно", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Всего в 2021 году добыча угля на шахтах ДТЭК Энерго составила более 16,8 млн т. Введена в работу 31 новая лава.

"Мы хотя и вынуждены временно импортировать топливо, чтобы покрывать его дефицит из-за дополнительной нагрузки на наши ТЭС, но использование угля собственной добычи остается приоритетным. Как и планировали, в прошлом году подняли на-гора почти 17 млн т. Это при том, что некоторые шахтоуправления выполнили годовой план добычи на месяц раньше плана", - отметил Салеев.

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Также в ДТЭК Энерго проинформировали, что по состоянию на 17 января на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится почти 500 тыс. т угля. Только с начала этого года компания нарастила запасы топлива на 214 тыс. т.

"Это удалось сделать несмотря на максимальную нагрузку на ТЭС ДТЭК Энерго, которая ложится на станции компании уже длительное время", - отметили в ДТЭК Энерго.

По сообщению пресс-службы, на прошлой неделе из всех работающих в энергосистеме 42 блоков ТЭС и ТЭЦ до 29 энергоблоков – это ТЭС ДТЭК Энерго. В декабре прошлого года работали до 32 блоков компании из всех включенных 43-45 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это было самым высоким показателем с января прошлого года.

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