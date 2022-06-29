В Авдеевку передали продуктовые наборы от проекта "Спасаем жизни"

В Авдеевку доставили уже 16 тысяч продуктовых наборов

В Авдеевку доставлена гуманитарная помощь с продуктами первой необходимости / Фото: Коллаж: Сегодня

В Авдеевку продолжает поступать гуманитарная помощь: несмотря на то, что в городе не утихают сильные обстрелы, оставшимся местным жителям доставляют продуктовые наборы. Помощь организовал гуманитарный проект "Спасаем жизнь", созданный Группой Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова: ее получают как жители многоэтажек, так и проживающие в частном секторе.

За две недели жителям громады передали уже 1570 продуктовых наборов, всего же с начала активной фазы войны авдеевцы получили таких наборов более 16 000. Пакеты состоят из таких продуктов:

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мука;

крупа;

макароны;

масло;

мясные консервы;

рыбные консервы;

сахар;

сгущенное молоко.

Состав набора определен по рекомендациям ВОЗ по калорийности и содержанию необходимых питательных веществ.

Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" доставил в украинские города уже более 3 тысяч тонн наборов первой необходимости. Их получили почти 90 тысяч человек, преимущественно из самых незащищенных слоев населения – пожилые люди, дети и женщины.