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В Авдеевку передали продуктовые наборы от проекта "Спасаем жизни"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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29 июня, 13:12
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В Авдеевку доставили уже 16 тысяч продуктовых наборов
В Авдеевку доставлена гуманитарная помощь с продуктами первой необходимости
В Авдеевку доставлена гуманитарная помощь с продуктами первой необходимости / Фото: Коллаж: Сегодня

В Авдеевку продолжает поступать гуманитарная помощь: несмотря на то, что в городе не утихают сильные обстрелы, оставшимся местным жителям доставляют продуктовые наборы. Помощь организовал гуманитарный проект "Спасаем жизнь", созданный Группой Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова: ее получают как жители многоэтажек, так и проживающие в частном секторе.

За две недели жителям громады передали уже 1570 продуктовых наборов, всего же с начала активной фазы войны авдеевцы получили таких наборов более 16 000. Пакеты состоят из таких продуктов:

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  • мука;
  • крупа;
  • макароны;
  • масло;
  • мясные консервы;
  • рыбные консервы;
  • сахар;
  • сгущенное молоко.

Состав набора определен по рекомендациям ВОЗ по калорийности и содержанию необходимых питательных веществ.

Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" доставил в украинские города уже более 3 тысяч тонн наборов первой необходимости. Их получили почти 90 тысяч человек, преимущественно из самых незащищенных слоев населения – пожилые люди, дети и женщины.

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