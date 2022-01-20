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В 2022 году в приоритете УЗ должны быть ремонт путей и локомотивный парк, – Гусак

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 января, 17:46
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Дефицит локомотивов и плохое состояние железнодорожных путей негативно сказывается на работе бизнеса
/ Фото: Pexels

"Укрзализныце" нужно инвестировать не в покупку новых вагонов, а в локомотивы и ремонт железнодорожных путей, треть которых находится в критическом состоянии.

Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, сообщает "Obozrevatel".

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"Мы бы сделали акценты на локомотивах, на максимальном обеспечении своевременных ремонтов электровозов и тепловозов и закупку новых локомотивов. Считаем, что это должно быть первым приоритетом "Укрзализныци". На второе место мы бы поставили ремонт колеи, железнодорожных путей. Действительно, у трети путей "Укрзализныци" просроченные сроки плановых ремонтов", – рассказал Гусак.

По его словам, дефицит локомотивов и плохое состояние железнодорожных путей привели к росту сроков оборачиваемости вагонов, что негативно сказывается на работе бизнеса.

"В первой половине 2020 года средний оборот полувагонов составлял 6 суток, никаких проблем не было и все было в порядке. Сейчас, когда он вырос до приблизительно 8 суток, начали появляться дефициты (вагонов, – ред.). Надо путем организационных мероприятий, прежде всего правильной работы с локомотивным парком, вернуть оборот вагонов к достигнутому уровню, нормальному уровню 2020 года в 6 суток", – сказал Гусак.

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Кроме того он подчеркнул, что поддержка путей в нормальном состоянии – это вопрос безопасности движения на железной дороге, и поэтому инвестиции в их ремонт должны быть ключевым приоритетом для УЗ.

"Когда из-за состояния рельс поезда сходят с путей и происходят аварии поездов, где находятся люди, то это очень плохо. Мы очень рассчитываем, что такой ситуации не будет и этому вопросу будет уделено надлежащее внимание", – подытожил Гусак.

Ранее в ЦТС сообщили, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

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В свою очередь, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

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