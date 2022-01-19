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В 2021 году украинцы получили почти 1,25 млрд грн ипотечных кредитов от Укргазбанка

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19 января, 10:14
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Более 1500 украинских семей стали владельцами жилья в 2021 году благодаря Укргазбанку

В течение 2021 года государственный Укргазбанк предоставил клиентам ипотечные кредиты на сумму 1,25 млрд грн. А это втрое больше, чем в предыдущем, 2020 году – тогда на жилье украинцам банк выдал 401,8 млн грн кредитов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"За прошлый год более 1500 украинских семей стали владельцами жилья благодаря Укргазбанку. Мы выдали 327 кредитов на первичном рынке, в то время как на вторичном профинансировали 1216 кредитов на сумму 925 млн грн", – отмечают в банке.

Также в 2021 году Укргазбанк занял второе место среди 17 банков – участников программы "Доступная ипотека 7%" по сумме выданных ссуд. Так, с начала действия программы было выдано 257 кредитов на сумму 250 млн грн.

Детальнее с программой "Доступная ипотека 7%" можно ознакомиться по ссылке.

Оформить такой кредит можно во всех отделениях Укргазбанка.

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