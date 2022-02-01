Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

В 2021 году "Метинвест" уплатил в бюджеты всех уровней почти 52,7 млрд гривен налогов и сборов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 16:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В 2021 году группа "Метинвест" нарастила уплату налогов в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2021 году нарастила уплату налогов в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом – до 52,7 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Реклама

Согласно обнародованным во вторник компанией предварительным данным за 2021 год, группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

При этом уточняется, что традиционно самая большая выплата – налог на прибыль. В прошлом году украинские предприятия "Метинвеста" вместе с ассоциированными и совместными предприятиями пополнили государственный и местные бюджеты на почти 33 млрд грн, что более чем в шесть раз превышает позапрошлогодний показатель.

Вторая по величине сумма платежей – единый социальный взнос, выплаты которого в 2021 году выросли на 10% по сравнению с 2020 годом – до 5,7 млрд грн.

Реклама

Замыкает тройку крупнейших отчислений налог на доходы физических лиц. В прошлом году группа "Метинвест" вместе с ассоциированными и совместными предприятиями уплатила в казну Украины 5,2 млрд грн, что на 11% больше аналогичных выплат 2020 года.

В то же время плата за пользование недрами выросла на треть по отношению к позапрошлому году – до 2,9 млрд грн.

Существенными источниками наполнения государственного и местных бюджетов в Украине в 2021 году также стали экологический налог – 894 млн грн и плата за землю – 857 млн грн.

Реклама

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста".

"Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании. Как один из крупнейших налогоплательщиков в стране мы рады сделать свой вклад в поддержание экономики страны, здоровья и благосостояния украинцев во время пандемии коронавируса", – констатировал топ-менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Метинвест" в 2020 году увеличил выплату налогов и сборов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 22,1 млрд грн. При этом за 15 лет работы группа перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн.

При этом отмечается, что еще в начале распространения коронавируса "Метинвест" отказался от налоговых каникул, предоставленных бизнесу. Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Основными акционерами Metinvest B.V. являются группа "СКМ" (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Жуткая стрельба в Днепре. Мы узнали, чем занимается Рябчук в СИЗО Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева "Пытаются отвлечь внимание": Коболев дал первый комментарий после обысков ГБР София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

205 775

заболело за неделю в Украине

+70%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.46

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

31.75

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38875.73

Cardano (ADA)

1.06

Bitcoin Cash (BCH)

287.55

Ethereum Classic (ETC)

26.16

Litecoin (LTC)

111.78

Theta (THETA)

2.94

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять