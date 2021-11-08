Уже 2 года YASNO создает больше новых возможностей для клиентов

В ноябре YASNO исполняется два года, в течение которых поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений постоянно обновляет свои продукты и сервисы для клиентов. Один из принципов работы YASNO: создавать больше возможностей для комфорта клиентов, быстрого решения вопросов, экономии времени и средств.
"Поставщик постоянно развивает электронные сервисы, внедряет новые, расширяет линейку товаров и услуг для дома и бизнеса. При этом YASNO стремиться предоставлять самый удобный сервис по принципу "единого окна" в любых каналах обслуживания: онлайн, по телефону или в энергоофисе", – сказал генеральный директор YASNO Абдулла Кёксал (Abdullah Koksal).
Для быстрого и комфортного обслуживания YASNO за два года создал возможности, которыми пользуются все больше клиентов:
- Энергоофисы – YASNO создал сеть из 67 комфортных энергоофисов в регионах для очного обслуживания клиентов.
- Личный кабинет, в котором можно решить большинство вопросов по поставке электроэнергии и газа, – в нем зарегистрировано уже 2 миллиона клиентов.
- Viber-бот YASNO-online – стал одним из первых в Украине платежных чат-ботов, уже 400 тысяч клиентов с его помощью передают показания, платят за электроэнергию и заказывают энергоэффективные товары.
- Мобильное приложение YASNO – позволяет передавать показания, оплачивать электроэнергию и газ, а также другие коммунальные услуги – почти 100 тысяч клиентов пользуются приложением.
- Голосовой робот – принимает показания счетчиков по телефону, распознавая язык.
- Дистанционное оформление документов – на сайте YASNO созданы формы онлайн-оформления документов для присоединения к договорам по поставке электроэнергии и газа.
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Дополнительные возможности для клиентов создают "зеленые" продукты и решения от YASNO, которые помогают меньше платить за энергоресурсы, повысить качество жизни и внести вклад в улучшение экологии:
- Энергоэффективные наборы – 60 тысяч украинских семей экономят до 50% затрат на электроэнергию с помощью энергоэффективных наборов от YASNO с двухзонным счетчиком электроэнергии.
- Газ – 50 тысяч бытовых клиентов кроме электроэнергии покупают у YASNO природный газ.
- Бытовая техника – 80 моделей энергосберегающей климатической и другой бытовой техники для дома клиенты могут заказать на сайте shop.yasno.com.ua.
- Зарядные станции – на 29 быстрых и 8 ускоренных зарядных станциях YASNO E-mobility можна зарядить батарею электрокара в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и на основных автомагистралях.
- Энергосервис – 385 млн грн расходов на энергоресурсы в год экономят предприятия и бюджетные учреждения благодаря 90 энергосервисным проектам, которые профинансировал и выполнил YASNO.
Также YASNO создает и развивает для клиентов возможности получения дополнительного дохода:
- Солнечные крыши – 80 украинских семей уже продают по "зеленому" тарифу электроэнергию, производимую домашними солнечными электростанциями, которые YASNO установил "под ключ".
- Электрозарядки для бизнеса – владельцы электрокаров могут подключить свое зарядное устройство к сети YASNO E-mobility, чтобы зарабатывать, заряжая собственных клиентов.
- Партнерская программа – малый и средний бизнес может получать дополнительный доход в рамках партнерской программы, продавая электроэнергию и газ от YASNO своим клиентам.
"Мы планируем и дальше развиваться для наших клиентов, предоставляя им еще больше возможностей, а в ближайшее время удивить обновлением наших сервисов и расширением линейки продуктов", – сказал Абдулла Кёксал.