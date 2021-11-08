Уже 2 года YASNO создает больше новых возможностей для клиентов

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений постоянно развивает электронные сервисы, расширяет линейку товаров и услуг для дома и бизнеса

В ноябре YASNO исполняется два года, в течение которых поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений постоянно обновляет свои продукты и сервисы для клиентов. Один из принципов работы YASNO: создавать больше возможностей для комфорта клиентов, быстрого решения вопросов, экономии времени и средств.

"Поставщик постоянно развивает электронные сервисы, внедряет новые, расширяет линейку товаров и услуг для дома и бизнеса. При этом YASNO стремиться предоставлять самый удобный сервис по принципу "единого окна" в любых каналах обслуживания: онлайн, по телефону или в энергоофисе", – сказал генеральный директор YASNO Абдулла Кёксал (Abdullah Koksal).

Для быстрого и комфортного обслуживания YASNO за два года создал возможности, которыми пользуются все больше клиентов:

Энергоофисы – YASNO создал сеть из 67 комфортных энергоофисов в регионах для очного обслуживания клиентов.

– YASNO создал сеть из 67 комфортных энергоофисов в регионах для очного обслуживания клиентов. Личный кабинет , в котором можно решить большинство вопросов по поставке электроэнергии и газа, – в нем зарегистрировано уже 2 миллиона клиентов.

, в котором можно решить большинство вопросов по поставке электроэнергии и газа, – в нем зарегистрировано уже 2 миллиона клиентов. Viber-бот YASNO-online – стал одним из первых в Украине платежных чат-ботов, уже 400 тысяч клиентов с его помощью передают показания, платят за электроэнергию и заказывают энергоэффективные товары.

– стал одним из первых в Украине платежных чат-ботов, уже 400 тысяч клиентов с его помощью передают показания, платят за электроэнергию и заказывают энергоэффективные товары. Мобильное приложение YASNO – позволяет передавать показания, оплачивать электроэнергию и газ, а также другие коммунальные услуги – почти 100 тысяч клиентов пользуются приложением.

– позволяет передавать показания, оплачивать электроэнергию и газ, а также другие коммунальные услуги – почти 100 тысяч клиентов пользуются приложением. Голосовой робот – принимает показания счетчиков по телефону, распознавая язык.

– принимает показания счетчиков по телефону, распознавая язык. Дистанционное оформление документов – на сайте YASNO созданы формы онлайн-оформления документов для присоединения к договорам по поставке электроэнергии и газа.

Дополнительные возможности для клиентов создают "зеленые" продукты и решения от YASNO, которые помогают меньше платить за энергоресурсы, повысить качество жизни и внести вклад в улучшение экологии:

Энергоэффективные наборы – 60 тысяч украинских семей экономят до 50% затрат на электроэнергию с помощью энергоэффективных наборов от YASNO с двухзонным счетчиком электроэнергии.

– 60 тысяч украинских семей экономят до 50% затрат на электроэнергию с помощью энергоэффективных наборов от YASNO с двухзонным счетчиком электроэнергии. Газ – 50 тысяч бытовых клиентов кроме электроэнергии покупают у YASNO природный газ.

– 50 тысяч бытовых клиентов кроме электроэнергии покупают у YASNO природный газ. Бытовая техника – 80 моделей энергосберегающей климатической и другой бытовой техники для дома клиенты могут заказать на сайте shop.yasno.com.ua.

– 80 моделей энергосберегающей климатической и другой бытовой техники для дома клиенты могут заказать на сайте shop.yasno.com.ua. Зарядные станции – на 29 быстрых и 8 ускоренных зарядных станциях YASNO E-mobility можна зарядить батарею электрокара в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и на основных автомагистралях.

– на 29 быстрых и 8 ускоренных зарядных станциях YASNO E-mobility можна зарядить батарею электрокара в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и на основных автомагистралях. Энергосервис – 385 млн грн расходов на энергоресурсы в год экономят предприятия и бюджетные учреждения благодаря 90 энергосервисным проектам, которые профинансировал и выполнил YASNO.

Также YASNO создает и развивает для клиентов возможности получения дополнительного дохода:

Солнечные крыши – 80 украинских семей уже продают по "зеленому" тарифу электроэнергию, производимую домашними солнечными электростанциями, которые YASNO установил "под ключ".

– 80 украинских семей уже продают по "зеленому" тарифу электроэнергию, производимую домашними солнечными электростанциями, которые YASNO установил "под ключ". Электрозарядки для бизнеса – владельцы электрокаров могут подключить свое зарядное устройство к сети YASNO E-mobility, чтобы зарабатывать, заряжая собственных клиентов.

– владельцы электрокаров могут подключить свое зарядное устройство к сети YASNO E-mobility, чтобы зарабатывать, заряжая собственных клиентов. Партнерская программа – малый и средний бизнес может получать дополнительный доход в рамках партнерской программы, продавая электроэнергию и газ от YASNO своим клиентам.