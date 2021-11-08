Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Уже 2 года YASNO создает больше новых возможностей для клиентов

Актуально
8 ноября, 11:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений постоянно развивает электронные сервисы, расширяет линейку товаров и услуг для дома и бизнеса

В ноябре YASNO исполняется два года, в течение которых поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений постоянно обновляет свои продукты и сервисы для клиентов. Один из принципов работы YASNO: создавать больше возможностей для комфорта клиентов, быстрого решения вопросов, экономии времени и средств.

"Поставщик постоянно развивает электронные сервисы, внедряет новые, расширяет линейку товаров и услуг для дома и бизнеса. При этом YASNO стремиться предоставлять самый удобный сервис по принципу "единого окна" в любых каналах обслуживания: онлайн, по телефону или в энергоофисе", – сказал генеральный директор YASNO Абдулла Кёксал (Abdullah Koksal).

Для быстрого и комфортного обслуживания YASNO за два года создал возможности, которыми пользуются все больше клиентов:

  • Энергоофисы – YASNO создал сеть из 67 комфортных энергоофисов в регионах для очного обслуживания клиентов.
  • Личный кабинет, в котором можно решить большинство вопросов по поставке электроэнергии и газа, – в нем зарегистрировано уже 2 миллиона клиентов.
  • Viber-бот YASNO-online – стал одним из первых в Украине платежных чат-ботов, уже 400 тысяч клиентов с его помощью передают показания, платят за электроэнергию и заказывают энергоэффективные товары.
  • Мобильное приложение YASNO – позволяет передавать показания, оплачивать электроэнергию и газ, а также другие коммунальные услуги – почти 100 тысяч клиентов пользуются приложением.
  • Голосовой робот – принимает показания счетчиков по телефону, распознавая язык.
  • Дистанционное оформление документов – на сайте YASNO созданы формы онлайн-оформления документов для присоединения к договорам по поставке электроэнергии и газа.

Дополнительные возможности для клиентов создают "зеленые" продукты и решения от YASNO, которые помогают меньше платить за энергоресурсы, повысить качество жизни и внести вклад в улучшение экологии:

  • Энергоэффективные наборы – 60 тысяч украинских семей экономят до 50% затрат на электроэнергию с помощью энергоэффективных наборов от YASNO с двухзонным счетчиком электроэнергии.
  • Газ – 50 тысяч бытовых клиентов кроме электроэнергии покупают у YASNO природный газ.
  • Бытовая техника – 80 моделей энергосберегающей климатической и другой бытовой техники для дома клиенты могут заказать на сайте shop.yasno.com.ua.
  • Зарядные станции – на 29 быстрых и 8 ускоренных зарядных станциях YASNO E-mobility можна зарядить батарею электрокара в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и на основных автомагистралях.
  • Энергосервис – 385 млн грн расходов на энергоресурсы в год экономят предприятия и бюджетные учреждения благодаря 90 энергосервисным проектам, которые профинансировал и выполнил YASNO.

Также YASNO создает и развивает для клиентов возможности получения дополнительного дохода:

  • Солнечные крыши – 80 украинских семей уже продают по "зеленому" тарифу электроэнергию, производимую домашними солнечными электростанциями, которые YASNO установил "под ключ".
  • Электрозарядки для бизнеса – владельцы электрокаров могут подключить свое зарядное устройство к сети YASNO E-mobility, чтобы зарабатывать, заряжая собственных клиентов.
  • Партнерская программа – малый и средний бизнес может получать дополнительный доход в рамках партнерской программы, продавая электроэнергию и газ от YASNO своим клиентам.

"Мы планируем и дальше развиваться для наших клиентов, предоставляя им еще больше возможностей, а в ближайшее время удивить обновлением наших сервисов и расширением линейки продуктов", – сказал Абдулла Кёксал.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Фото дня. В Киеве иностранец вышел на улицу в шотландской одежде Игорь Серов · Ведущий обозреватель Сегодня
Богдан Аминов С Медведчука сняли домашний арест, но он все равно дома. Почему? Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева "Встроенный душ от "Укрзализныци": пассажиры попали под "дождь" прямо в вагоне (видео) София Зиновьева · Редактор раздела "Деньги"
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

152 263

заболело за неделю в Украине

0%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Вакцинация
По состоянию на 7 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 938 053
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 406 282
Всего введенных доз 19 344 335
статистика
Курс криптовалюты Сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

66064.42

Cardano (ADA)

2.04

Bitcoin Cash (BCH)

619.88

Ethereum Classic (ETC)

55.31

Litecoin (LTC)

209.37

Theta (THETA)

7.6

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять