УЗ должна начать обновление путей, от этого зависит безопасность перевозок, – эксперт

По словам Станислава Зинченко, в ремонте и реконструкции нуждаются 50% всех железнодорожных путей в Украине

/ Фото: Pixabay

"Укрзализныця" не выполняет свои инвестиционные программы, из-за чего каждый год все больше инфраструктуры требует ремонта. Это, в свою очередь, сказывается на безопасности движения, а также на экономической эффективности всей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ГМК Центр Станислава Зинченко.

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"Ремонта и реконструкции требуют уже 50% всех путей в Украине. Это влияет напрямую и на безопасность перевозок пассажиров и грузов, и на скорость этих перевозок. А из-за этого – и на экономическую эффективность. Цифры действительно страшные: 7 тыс. километров требуют ремонта, при этом планируют ремонтировать 230 км. В прошлом году сделали 48 км. Это ужасно!" – рассказал Зинченко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, реконструкции и ремонта требуют 3 тыс. км. Но "Укрзализныця" выполнила ремонт всего 112 км. Остальные ремонты – так называемые "средние", когда на пути, к примеру, подсыпается щебень. УЗ должна вкладывать в инфраструктуру деньги и усилия, иначе ситуация будет только ухудшаться.

"УЗ предполагает выделять каждый год 2,8-3 млрд грн. Но этого хватит, чтобы просто оставаться на месте. Нам нужно где-то 60 млрд грн, чтобы сделать это (ремонт всех путей, – ред.). А если будет выделяться по 3 млрд, то ремонты растянутся на 20 лет. То есть, мы опаздываем, и каждый год мы будем опаздывать и опаздывать", – подчеркнул эксперт.

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Напомним, ранее народный депутат, член транспортного комитета ВР и ВСК по УЗ Константин Бондарев заявил, что ситуация с инфраструктурой в "Укрзализныце" критическая, и компания должна приложить максимум усилий для ремонта железнодорожного полотна, из-за которого случается большинство аварий.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что УЗ вместо того, чтобы закупать вагоны, должна прежде всего обновить локомотивный парк и отремонтировать пути. В противном случае новые вагоны будут просто стоять на рельсах без движения.