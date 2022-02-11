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Увеличение ренты на газ приведет к остановке добычи и необходимости покупать его у РФ – нардеп

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 февраля, 13:23
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об увеличении ренты на добычу газа в Украине до рекордных 69%
/ Фото: Pixabay

Планы депутатов "Слуги народа" повысить налоги на добычу украинского газа до рекордных 70% приведет к остановке бурения новых скважин и заставит Украину просить газ у Российской Федерации.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер, сообщает "Главком".

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"Я говорила неоднократно: газ – это главное и едва ли не последнее действенное оружие нашего врага! В этот раз он использует его через агентов влияния внутри украинского парламента. Сегодня отрасль добычи газа хотят остановить, убить, растоптать. Хотят ввести сбор в размере 70% от цены. А на какие деньги производить новое бурение? То есть, Украину хотят оставить без газа. А где его братья – вы знаете. 20 лет там брали. Кому это выгодно? – вы тоже знаете: Газпрому, Кремлю, Путину", – заявила Буймистер.

Она подчеркнула, что одним из самых тяжких преступлений руководства НАК "Нафтогаз Украины" последних лет была потеря собственной добычи газа до самого низкого за 21 год уровня, что вынуждало Украину больше газа импортировать для населения.

"В это же время украинская добыча держалась на частных компаниях. Которые в последние годы вложили сотни миллионов долларов в новое бурение и разведку", – подчеркнула Буймистер.

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Напомним, 9 февраля в Верховной Раде "слуга народа" Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа в Украине до рекордных за всю историю страны 69%.

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