Увеличение ренты на добычу газа вернет Украину в зависимость от "Газпрома", – экономист

Кушнирук подчеркнул, что рост ренты приведет к падению добычи собственного газа

/ Фото: AFP

Законопроект об увеличении налога на добычу газа (рента) является диверсией против энергетической независимости Украины и вернет страну в зависимость от "Газпрома".

Об этом написал экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, сообщает Znaj.ua.

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"Этот законопроект в существующем виде – это диверсия против энергетической независимости Украины. Его принятие приведет к падению добычи собственного газа и возвращению в зависимость от "Газпрома", - написал он.

Кушнирук подчеркнул, что резкое увеличение ренты на добычу газа приведет к остановке инвестиций в газодобывающую отрасль, из-за чего бурение и разведка новых скважин будут прекращены.

Также он добавил, что при таких высоких рентных ставках ни одна иностранная компания не станет инвестировать в добычу газа в Украине, а те, которые уже ведут здесь добычу, соберут свое оборудование и переедут в другие страны.

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"Неужели не очевидно, что чем меньше мы добываем собственный газ, тем больше должны импортировать дорогой газ извне? Чем больше потребность Украины в импортном газе, тем больше зависимость от основного европейского экспортера газа — от России", – подытожил Кушнирук.

Напомним, 9 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%. Это самый высокий налог среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.