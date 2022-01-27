Увеличение налогов не поможет реформировать сферу управления отходами – ЕВА

Депутаты снова предлагают повысить ставку эконалога

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После существенного повышения налогов, в том числе и за размещение отходов – на 10% с 1 января, депутаты снова предлагают повысить ставку этого эконалога. Однако увеличение налогов без усовершенствования подхода к их использованию не поможет в реформировании системы управления отходами. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА), сообщает "Znaj.ua".

Как сказано в заявлении, сейчас в ВР зарегистрированы два законопроекта по экологическому налогу при управлении отходами – №6345 и альтернативный №6345-1. Оба документа имеют целью повышение ставок эконалога на размещение и захоронение отходов, но подходы предлагают разные.

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"Законопроектом №6345 предлагается исключительно увеличить ставки эконалога на размещение отходов (в 3 – 13 раз). Такой подход может негативно повлиять как на бизнес, который легально работает и добросовестно платит налоги, так и на рядовых граждан, для которых вырастут тарифы на услуги по вывозу бытовых отходов. Более того, введение нового налога на размещение бытовых отходов в размере 88 грн за тонну при отсутствии законодательно закрепленной европейской иерархии управления отходами, будет способствовать переходу рынка управления отходами в еще большую тень и, как следствие, увеличение количества "стихийных" свалок, незаконных полигонов, засорение водоемов и лесов и тому подобное", – указывают в ассоциации.

Зато законопроект №6345-1 предусматривает умеренное повышение ставки эконалога с возможностью уменьшить платеж на 50% от ставки, если плательщик налога осуществляет природоохранные мероприятия в части охраны воздуха и рационального использования водных ресурсов, земель, минералов, элементов растительного и животного мира, а также рациональное использование бытовых отходов. Более того, такой подход будет способствовать повышению прозрачности отрасли, в частности, официальному декларированию и размещению отходов.

"Мы в Европейской Бизнес Ассоциации понимаем стремление Правительства повысить ответственность за управление отходами, но чисто фискальными методами решить этот вопрос не удастся. Увеличение налога на углерод в 2019 году сразу на 2340%, с 0,41 грн до 10 грн за 1 тонну, сократило выбросы парниковых газов максимум лишь на 5%, хотя ожидания были значительно выше. Более того, эти средства не используются по назначению. Бизнес давно ожидает комплексный подход к экологизации экономики, которая включает принятие законопроекта об управлении отходами, так и как возможность целевого использования средств эконалога. Последний вопрос, в том числе и решает законопроект №6345-1, поэтому именно его мы предлагаем взять за основу, но с последующей доработкой", - резюмировали в ЕВА.

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Ранее в Профессиональной ассоциации экологов Украины (ПАЕУ) заявили, что экологический налог за размещение отходов должен служить не для наполнения государственного бюджета, а для стимулирования предприятий уменьшать количество этих отходов и внедрять системы вторичного использования сырья.