Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане 🎄 Что изменилось с 1 января 💼 Политические прогнозы 2022 🍲 Готовим на Рождество
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Усиление энергонезависимости Украины положительно повлияет на энергобезопасность Европы – генеральный директор ДТЭК

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 января, 12:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина должна воспользоваться уникальной возможностью стать лидером по декарбонизации Восточной Европы, заявил Максим Тимченко
/ Фото: Flickr

Усиление энергетической независимости Украины способно положительно повлиять на энергетическую безопасность Европы в целом, но оно возможно только при условии эффективного реформирования отрасли, синхронизации с европейской энергосистемой и развития зеленой энергетики. Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, выступая на международной онлайн-дискуссии "Работаем с колес? Борьба за исправление ситуации в энергетическом секторе Украины", организованной Atlantic Council.

"Энергетическая безопасность Украины напрямую зависит от завершения реформы рынка, синхронизации национальной энергосистемы с европейской и прогресса в декарбонизации. Украина должна воспользоваться уникальной возможностью стать лидером по декарбонизации Восточной Европы, поддержать мировые тренды на пути к энергетическому переходу", – сказал Максим Тимченко.

По его словам, крайне важно, чтобы государство создало прозрачные условия для привлечения инвестиций, необходимых для реформирования энергетики и добросовестно выполняло обязательства перед инвесторами. Генеральный директор ДТЭК также отметил важность обеспечения развития зеленой генерации и стабильной внутренней добычи газа, которая является одним из ключевых элементов энергобезопасности.

Реклама

"Дерегуляция газовой промышленности Украины является фундаментальной для роста внутренней добычи газа с целью достижения энергетической независимости", – отметил Максим Тимченко.

Спикерами онлайн-дискуссии также стали старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира Андерс Ослунд, заместитель помощника секретаря Бюро по Европе и Евразии Государственного департамента США Робин Данниган и советник генерального директора НАК "Нафтогаз Украины" по международным отношениям Светлана Залищук. Модерировал онлайн-дискуссию старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

Ключевыми темами экспертных обсуждений стали прозрачность энергетического сектора, низкий уровень прогресса украинского правительства в выполнении обязательств по декарбонизации экономики, включая низкие темпы обновления электросетей, завершение реформы энергорынка, проблемы в подготовке Украины к отопительному сезону на фоне европейского энергетического кризиса и увеличения количества российский войск на границах Украины, что повысило риски энергетической безопасности страны.

Atlantic Council – это американский аналитический центр, основанный в 1961 году, являющийся форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Что изменилось за три года независимости ПЦУ: подводим итоги Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов "Миллиардеры улетят, а остальных ждут проблемы": оппозиция в Казахстане о плане действий и настоящей причине Майдана Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Мировые цены на уран взлетели из-за массовых протестов в Казахстане София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
6 января. Жанна д’Арк. 610 лет назад (1412) родилась легендарная Орлеанская дева, национальная героиня Франции времен Столетней войны с англичанами, сожженная на костре и причисленная к лику святых…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

28 671

заболело за неделю в Украине

-5%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42884.01

Cardano (ADA)

1.2

Bitcoin Cash (BCH)

392.05

Ethereum Classic (ETC)

31.06

Litecoin (LTC)

134.17

Theta (THETA)

4.23

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,48
29,55
28,00
19,23
30,50
30,00
29,00
18,37
31,48
30,98
29,59
19,48
33,99
31,18
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять