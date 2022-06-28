УПЦ и Фонд Вадима Новинского передали 5 машин скорой помощи Николаевской громаде

Машины будут закреплены непосредственно за лечебными учреждениями города

Николаевской громаде переданы 5 машин скорой помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим от имени УПЦ передал Николаеву 5 машин скорой помощи, закупленных в Европе Фондом Вадима Новинского.

Об этом говорится в сообщении фонда.

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Машины будут закреплены непосредственно за лечебными учреждениями города, что позволит более качественно оказывать медицинскую помощь. Речь идет о больницах №4 и №5, роддоме №1, ЦПМСП №3, Центре социально значимых болезней.

"Сегодня в это сверхсложное время Фонд Вадима Новинского предоставил 5 автомобилей. Это очень важная помощь, когда наши учреждения несут чрезмерную нагрузку и занимаются лечением раненых: и военных, и гражданских. Несмотря на то, что мы прифронтовой город, мы оказываем всю медицинскую помощь николаевцам, которые сегодня проживают в городе, в полном объеме. Это и роды – более тысячи произошло, это и люди с инсультом, получающие тромболизис, это и наши больные с ВИЧ инфекцией, туберкулезом. Поэтому сегодня мы очень благодарим всех людей, которые нам оказывают такую ​​сверхмощную помощь. Сразу 5 автомобилей наши заведения не получали никогда. Некоторые вообще не имели авто для транспортировки больных. Машины имеют оборудование для пациентов с особыми потребностями, мы сможем их безопасно перевозить", – заявила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Дмитрий Сергеев, директор фонда, отметил:

"Николаев находится близко к зоне боевых действий. Подвергается постоянным обстрелам. Вопрос своевременной эвакуации гражданских или военных в лечебные учреждения стоит очень остро. Мы не могли не отозваться на обращение Управления здравоохранения Николаевского городского совета. До этого мы уже передали десятки машин в больницы Запорожья и Кривого Рога, волонтерскую организацию Центр спасения жизни, одна из машин работает в Сумской области, 2 машины переданы в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова для формирования мобильных бригад. Сейчас у нас есть десятки запросов из других регионов".

По словам Дмитрия Сергеева, на пути из Европы в Украину более 30 машин скорой помощи, которые уже оплачены фондом. Доставка их усложняется многокилометровыми очередями на границе, где гуманитарным конвоям приходится стоять 2-3 дня.

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"Нам просто жизненно необходимы отдельные гуманитарные коридоры для быстрого прохождения границы. Тогда наша помощь будет значительно больше. Помимо машин скорой помощи мы завозим дефицитное медицинское оборудование и лекарства", – заявил директор Фонда Вадима Новинского.

Фонд Вадима Новинского вместе с УПЦ реализует один из самых масштабных проектов доставки машин скорой помощи в регионы, приближенные к боевым действиям. Цель – завезти в Украину и передать наиболее нуждающимся регионам минимум 100 машин скорой помощи.

Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты после 24 февраля, достигла 650 млн грн.