Укрзализныця в критическом состоянии из-за коррупции и отсутствия государственной поддержки – член ВСК по УЗ

ВСК выявила значительные коррупционные нарушения на УЗ, но правительство и правоохранители не реагируют, заявил Константин Бондарев

"Укрзализныця" в критическом состоянии из-за коррупции, непрофессионализма менеджмента и бездействия власти.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, член ВСК по расследованию ситуации в УЗ Константин Бондарев, пишет Politeka.

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"За год была проведена очень глобальная работа по тому, чтобы изучить все проблемы, которые есть в "Укрзализныце". А, напомню, она дает убытки нам с вами 10 миллиардов минимум ежегодно. Мы с вами являемся владельцами той компании, которую надо дотировать из ваших с нами карманов", – рассказал Бондарев в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, нынешняя кризисная ситуация в УЗ стала следствием безумной коррупции и непрофессиональных действий руководства, которое постоянно меняется.

"Представьте себе, за последние 5 лет 90% менеджмента – это временно назначенные люди, которые ожидают, возобновят и пролонгируют им контракт или уволят. Почему они должны работать?"- пояснил Бондарев.

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Он подчеркнул: убыточные пассажирские перевозки УЗ постоянно дотируются благодаря прибыльным грузовым, в то время как в развитых европейских странах пассажирские перевозки дотирует государство. Поэтому украинская железная дорога постоянно получает огромные убытки и не имеет возможностей для инвестиций в развитие.

"Во всех странах мира дотируют из бюджета перевозки рабочей силы фактически, перевозку пассажиров, доставку их до рабочих мест, потому что это выгодно для государства. Затем они платят налоги. У нас этого не происходит", – рассказал Бондарев.

Депутат также напомнил, что по выводам парламентской следственной комиссии в "Укрзализныце" выявлены значительные коррупционные нарушения, однако никаких выводов по итогам депутатского расследования власть до сих пор не сделала.

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"Те выводы, которые мы предоставляли по итогам 6 месяцев, к сожалению, никто не услышал. Никто – это правительство, я имею в виду, которое должно было как-то отреагировать. А также безумный уровень коррупции, на которую не реагируют, к сожалению, правоохранители", – констатировал Бондарев.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды прибылей "Укрзализныци" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а расходуются на содержание непрофильных активов и разворовываются.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныце" и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.