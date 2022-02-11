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Укрзализныця должна вложить максимум средств в реконструкцию путей, чтобы избежать оттока грузов – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 февраля, 15:12
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30% всех магистральных путей требуют либо капремонта, либо реконструкции, заявил замглавы Всеукраинской аграрной рады
/ Фото: Pixabay

Треть железнодорожных путей в критическом состоянии, "Укрзализныце" нужно инвестировать в их реконструкцию, а не в покупку новых вагонов. Об этом заявил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов, сообщает "Znaj.ua".

"Ситуация (на железной дороге – ред.) остается критической. Потому что у нас 30% всех магистральных путей требуют либо капремонта, либо реконструкции", - рассказал Соколов.

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По его мнению, учитывая ситуацию, УЗ следует направить все имеющиеся средства на ремонт и реконструкцию железнодорожных путей, а не на покупку новых вагонов, на которую в инвестиционном плане компании на текущий год предусмотрено 100 млрд грн.

"У меня возникает вопрос. Если у нас 30% путей требуют либо капитального ремонта, либо реконструкции, зачем мы тратим 100 миллиардов на вагоны, которых можно купить часть? Мне кажется, что логичнее в данном случае было бы эти деньги потратить именно на пути. Весь доступный ресурс УЗ нужно направлять именно на вопрос решения путей, их реконструкции", - подчеркнул Соколов.

Он также напомнил, что из-за плохого состояния железнодорожной инфраструктуры УЗ с каждым годом теряет все больше клиентов, которые находят альтернативные способы перевозки своих грузов.

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"Каждый год грузооборот по железной дороге падает. А грузооборот по автодорогам растет", - объяснил Соколов.

Кроме того, по словам эксперта, УЗ следует обратить внимание на повышение пропускной способности портовых станций. Инвестиции в их расширение позволят избежать сезонных коллапсов на железной дороге, возникающих в периоды отгрузки продукции аграриев.

"Пропускная способность станций, которые ведут в порты, недостаточная. У нас оттуда очереди выстраиваются, пробки. И отсюда у нас соответственно проблемы возникают с дефицитом локомотивной тяги и с дефицитом вагонов. Если навести здесь порядок, то нам вагоны покупать не надо, у нас тогда их слишком много. Поэтому еще раз вопрос: зачем вы хотите похоронить 100 миллиардов там, где они не очень нужны, вместо того чтобы исправить те проблемы, которые реально существуют?" - подытожил Соколов.

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Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак отмечал, что ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась – из-за плохого состояния путей оборачиваемость вагонов выросла на четверть и отправители сталкиваются с дефицитом вагонов.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныце" нужно в первую очередь модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок, а потом заниматься обновлением подвижного состава.

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