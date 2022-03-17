Укргазбанк предоставляет 25 млн грн в поддержку армии

Укргазбанк помогает ВСУ, присоединиться может каждый клиент банка

Укргазбанк / Фото: liga.net

Государственный Укргазбанк перечислит весь благотворительный бюджет в размере 25 млн. грн в поддержку украинской армии.

Средства будут направлены на единый счет Вооруженных сил Украины для обеспечения неотложных потребностей нашей армии и каждого мужественного защитника.

Кроме того, каждый клиент банка может помочь армии в мобильном приложении "ЭКОбанк Онлайн" , перечислив средства на счет Благотворительной Организации "Вернись живым". Услуга доступна при переходе "Услуги – Платежи 2.0 – Помощь армии".

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Напомним, ранее Укргазбанк перечислил 350 млн грн прибыли на помощь ВСУ.