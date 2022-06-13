Укргазбанк подключил шеринг цифровых документов через приложение

Новые клиенты банка могут пройти дистанционную идентификацию и верификацию с помощью "Дії" – как это сделать

В Укргазбанке доступен цифровой шеринг документов / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Отныне стать клиентом финучреждения стало просто как никогда даже без визита в банк.

Такая возможность появилась благодаря внедрению банком дистанционной идентификации и верификации новых клиентов с помощью шеринга документов в приложении "Дія" через мобильное приложение "ЭКО-банк Онлайн".

Шеринг – это получение копий цифровых документов, подписанных КЭП ГП "Дія", в систему организации. Шеринг позволяет получать копии цифровых документов с помощью мобильного приложения "Дія" в формате PDF-файлов, а также их метаданные в формате json.

Как провести верификацию с помощью "Дія" через "ЭКО-банк Онлайн":

1. Загрузите мобильное приложение "ЭКО-Банк Онлайн".

2. Введите номер телефона (авторизация подтвердится ОТП – паролем в виде sms) и создайте личный пароль для входа в приложение.

3. Если вы новый клиент, то пройдете верификацию и идентификацию с помощью функции шеринга копии э-паспорта: выбрав опцию "Передать через Дія", вы перейдете в приложение "Дія".

Важно! Для того чтобы передать копии документов банка, у пользователя должен быть создана "Дія.Подпись", в ином случае необходимо ее создать.

4. Пользователь подтверждает передачу копий цифровых документов в "Дія" и при успешной проверке подлинности автоматически направляется на страницу приложения "ЭКО-банк Онлайн".

Далее банк получает пользовательские документы и если все хорошо, сохраняет их и предлагает осуществить клиенту следующие шаги:

заполнить в приложении "ЭКО-банк Онлайн" опросник;

подписать заявление-договор с помощью "Дія.Подпись";

сообщить электронную почту, на которую будет отправлен договор.

После выполнения вышеуказанных шагов клиент в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн" получает уведомление о регистрации в Укргазбанке, возможность пользования его продуктами и услугами, а также информируется о том, что договор он получает на указанную ранее электронную почту.

Также в мобильном приложении клиент сразу может выбрать себе виртуальную карту: "Pro-Запас" или "єПідтримка", а Банк автоматически открывает ему карточный счет.