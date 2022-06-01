Укргазбанк платит 550 миллионов грн налогов наперед

Поддержка государства таким образом – привычная практика для банка

Государственный Укргазбанк заблаговременно уплатил налоги в госбюджет для поддержания обороноспособности, экономики и восстановления разрушенной инфраструктуры страны.

Банк в мае дополнительно перечислил 550 млн грн налогов вперед. Речь идет об авансовой уплате налога на прибыль. Такая поддержка необходима государству именно сегодня, во время войны, когда стране приходится направлять все средства и силы на борьбу с врагом.



Поддержка государства таким образом – привычная практика для банка. Так, в апреле Укргазбанк заплатили заранее 2 млрд гривен налога на прибыль.

Итак, общая сумма налога, уплаченная заранее в текущем году, составляет 2,55 миллиарда гривен.