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Украину постигнет дефолт по "зеленым" облигациям из-за скандала с блокированием 3 млрд грн Гарпоком – английские юристы

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
16 декабря, 21:37
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Юристы отмечают, что падение цен на облигации Укрэнерго и другие суверенные облигации Украины демонстрирует негативные последствия непогашения долгов перед ДТЭК ВИЭ
/ Фото: freepik.com

Украину может постигнуть дефолт по привлеченным "зеленым" еврооблигациям на сумму 825 млн евро из-за возникшего скандала с блокированием выплаты 3 млрд грн в адрес компании ДТЭК ВИЭ (DTEK Renewables) от ГП "Гарантированный покупатель".

Об этом говорится в письме английских юристов Seladore Legal Limited, представляющих интересы ДТЭК ВИЭ, в адрес Министерства финансов Украины, сообщает "Хвиля".

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"Похоже, что Укрэнерго – совместно с украинским государственным гарантированным покупателем электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") и, возможно, другими лицами – совершило незаконный сговор с целью нанести ущерб интересам нашего клиента, нарушая английское и украинское законодательство, фундаментальные принципы верховенства права и надлежащего управления", – говорится в письме.

Юристы отмечают, что последние события в Украине, включая значительное падение цен на облигации Укрэнерго и другие суверенные облигации Украины, ярко демонстрируют негативные последствия непогашения долгов перед DTEK Renewables и повлечет за собой проблемы для выпуска еврооблигаций в будущем.

"Наш клиент также проверяет, действия Укрэнерго и/или ГарПока по необеспечению распределения доходов от выпуска облигаций в соответствии с заявлениями, сделанными владельцам облигаций, свидетельствуют о дефолте по облигациям Укрэнерго и соответствующей государственной гарантии. И к вашему сведению, это будет означать, что владельцы облигаций смогут принять меры по взысканию всей невыплаченной основной суммы и начисленных процентов, подлежащих немедленной уплате", – подчеркивают юристы.

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Они сообщили, что нерешение вопроса будет иметь гораздо более широкий эффект для государства, чем прямое влияние на DTEK Renewables. "В первую очередь высока вероятность того, что Украина и/или украинские государственные предприятия столкнутся с трудностями и/или высшими кредитными расходами во время будущих выпусков облигаций; Украина сама может столкнуться с последствиями в связи с ее программами Stand-By с МВФ; и это будет иметь сдерживающий эффект относительно потенциальных новых участников украинского энергетического рынка (в том числе, в секторе возобновляемой энергетики)", – подчеркивается в письме.

Также указывается, что и МВФ, и ЕБРР стремятся содействовать соблюдению верховенства права, надлежащего управления и недискриминации. "Учитывая все вышесказанное, а в том числе то, что Министерство финансов было приобщено к выдаче государственной гарантии по облигациям Укрэнерго, просим принять любые и все доступные вам шаги для расследования ситуации и обеспечения выполнения основной начальной цели облигаций Укрэнерго, то есть полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями зеленой энергии в Украине, включая DTEK Renewables", – отмечают юристы.

Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР. 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

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ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства. Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС. ДТЭК ВИЭ официально сообщило руководство "ГарПока" об уголовном преступлении, которое оно совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трофимца, действия руководства "ГарПока" являются прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.

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