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Украинское предприятие, которое производит продукты для волонтерских организаций, приглашает помогать стране вместе

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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2 апреля, 13:22
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Фабрика Поленты обеспечивает питательной едой тероборону и районы с тяжелой гуманитарной ситуацией

Каждый воюет на своем фронте: наши упорные военные – на передовой, а бизнес и обычные люди – в тылу. Волонтерство сплотило как украинцев, так и небезразличных граждан по всему миру: они дают приют переселенцам, покупают военное снаряжение и пищевые продукты, собирают средства.

Украинская торговая марка "Фабрика Поленты" также приобщилась к общему движению: обеспечивает районы, страдающие от гуманитарного кризиса, питательной пищей. Предприятие производит полезный вкусный гарнир, не требующий приготовления – поленту. Да, это известное итальянское блюдо из кукурузной крупы. Если провести аналогию с нашими национальными блюдами, то вспомним банош или мамалыгу.

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Полента является продуктом первой необходимости там, где нет возможности готовить, – в оставшихся без света и газа городах и селах, на блокпостах. Гарнир пригоден к употреблению сразу после распаковки. Изготовлен из крахмалистого сорта полевой кукурузы, он содержит много сложных углеводов, которые дольше перевариваются, так что обеспечивают энергией на длительное время и дают ощущение большей сытости. Насыщенный клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами продукт покрывает большинство потребностей организма и защищает клетки от окислительных повреждений. Не требует хранения в холодильнике, что очень важно. Закрытая упаковка при температуре от 0 до 25 ℃ не портится три месяца.

Фабрика поленты производит и доставляет продукт как розничным сетям, так и волонтерам для наших защитников и населения, которое имеет проблемы с продовольствием.

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Однако сегодня бизнес работает в сверхсложное время: большинство продуктовых магазинов закрыты, другие разрушены или до них невозможно добраться, потому и выручки у компании нет.

ТМ "Фабрика Поленты" обращается ко всем небезразличным за помощью средствами – на приобретение сырья и горючего, чтобы можно было и дальше производить поленту. Владельцы гарантируют: 100% средств, поступающих на счет ООО "Вест ЭкоФудс Лимитед" (компания-производитель), будут использованы на производство продуктов, которые передадут волонтерским организациям для регионов, страдающих от гуманитарной катастрофы, и бойцов территориальной обороны.

Присоединяйся к благородному делу – и вместе поможем каждому украинцу!

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Реквизиты для донатов:

ООО "Вест ЭкоФудс Лимитед", 03057, г. Киев, Святошинский р-н, просп. Победы, 53.
UA603138490000026004010009926 АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК", МФО 313849
Свидетельство № 200015999, ЕГРПОУ 37399941, ИНН 373999422061.
Телефон +38 067 345 65 85, электронная почта: [email protected]
Назначение платежа: благотворительная помощь для восстановления промышленности по производству продуктов первой необходимости.

Каждый из нас приближает день победы как может: волонтерство, работа малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест, уплата налогов, поддержание тех, кто хочет и может работать – все это помогает нашей стране!

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