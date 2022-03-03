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Украинское IT-сообщество создало Телеграмм-бот, координирующий волонтерскую помощь

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3 марта, 16:45
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Через телеграмм-бот saveua bot можно получить или оказать волонтерскую помощь в Украине

Украинское IT-сообщество объединило усилия и создало бесплатный Телеграмм-бот – saveua bot. Бот координирует волонтерскую помощь на территории Украины.

Разработчики бота – команда специалистов по ведущим продуктовым и сервисным IT-компаниям Украины и мира.

Бот доступен по ссылке https://t.me/saveua_bot.

Как работает Телеграмм-бот SaveUA?

Благодаря боту можно самостоятельно предложить и/или получить волонтерскую помощь в своей области: система связывает между собой людей, имеющих конкретный запрос, с теми, кто заранее указал, что может с этим запросом помочь.

Какую помощь можно получить и оказать благодаря боту?

  • Продукты питания.

  • Одежда и вещи.

  • Медикаменты и медицинская помощь.

  • Транспорт.

  • Жилье и убежище.

  • Топливо.

  • Онлайн запросы (жалобы, петиции).

  • Средства самозащиты.

Как оставить запрос, используя бот?

Если вы нуждаетесь в помощи:

- выберите город, где вы будете ждать помощь;

- выберите категорию помощи;

- введите номер телефона;

- подробнее опишите ваш запрос: что нужно, когда, в каком количестве и т.д. Чем больше подробной информации, тем больше вероятность найти волонтеров.

Волонтеры вашего города, которые заранее создали запрос по этим же настройкам, получат уведомление о вашем запросе. Если кто-то из волонтеров отзовется на него, вы получите сообщение с их контактами для дальнейшей коммуникации.

Если вы оказываете помощь:

- выберите город, где вы готовы помочь;

- выберите категорию помощи;

– введите номер телефона.

Если кто-то из пользователей бота создаст запрос на получение помощи по таким же настройкам, как и вы, вам поступит сообщение, на которое можно будет откликнуться. Тогда мы отправим ваши контакты лицу, которое создало запрос. Вы также получите контакты. Дальше дело за вами.

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