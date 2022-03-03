Украинское IT-сообщество создало Телеграмм-бот, координирующий волонтерскую помощь

Украинское IT-сообщество объединило усилия и создало бесплатный Телеграмм-бот – saveua bot. Бот координирует волонтерскую помощь на территории Украины.
Разработчики бота – команда специалистов по ведущим продуктовым и сервисным IT-компаниям Украины и мира.
Бот доступен по ссылке https://t.me/saveua_bot.
Как работает Телеграмм-бот SaveUA?
Благодаря боту можно самостоятельно предложить и/или получить волонтерскую помощь в своей области: система связывает между собой людей, имеющих конкретный запрос, с теми, кто заранее указал, что может с этим запросом помочь.
Какую помощь можно получить и оказать благодаря боту?
Продукты питания.
Одежда и вещи.
Медикаменты и медицинская помощь.
Транспорт.
Жилье и убежище.
Топливо.
Онлайн запросы (жалобы, петиции).
Средства самозащиты.
Как оставить запрос, используя бот?
Если вы нуждаетесь в помощи:
- выберите город, где вы будете ждать помощь;
- выберите категорию помощи;
- введите номер телефона;
- подробнее опишите ваш запрос: что нужно, когда, в каком количестве и т.д. Чем больше подробной информации, тем больше вероятность найти волонтеров.
Волонтеры вашего города, которые заранее создали запрос по этим же настройкам, получат уведомление о вашем запросе. Если кто-то из волонтеров отзовется на него, вы получите сообщение с их контактами для дальнейшей коммуникации.
Если вы оказываете помощь:
- выберите город, где вы готовы помочь;
- выберите категорию помощи;
– введите номер телефона.
Если кто-то из пользователей бота создаст запрос на получение помощи по таким же настройкам, как и вы, вам поступит сообщение, на которое можно будет откликнуться. Тогда мы отправим ваши контакты лицу, которое создало запрос. Вы также получите контакты. Дальше дело за вами.