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Украинский бизнес приветствует снятие с рассмотрения законопроекта 5600

Актуально
22 ноября, 17:34
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Законопроект 5600 не учитывает позицию бизнеса, игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости государственной политики и негативно влияет на добросовестных налогоплательщиков
/ Фото: freepik.com

Ведущие бизнес-ассоциации положительно оценили снятие с голосования в Верховной Раде так называемого ресурсного законопроекта 5600, предусматривающего повышение налогов для ряда отраслей. Об этом говорится в заявлении Совета предпринимателей при КМУ и Союза украинских предпринимателей. В частности, в заявлении указывается, что законопроект 5600 увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес, создает условия для усиления необоснованного давления на бизнес и нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования.

Как прокомментировал директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут, законопроект 5600 – не что иное, как попытка искусственно наполнить бюджет путем поднятия налогов, в том числе – для мобильных операторов. А расширение прав налоговой, например запрет выезда за границу руководителям предприятий, имеющих налоговый долг, вообще представляет опасность для бизнеса и отнюдь не способствуют повышению Украины в рейтингах экономических свобод.

Когут также добавил, что предусмотренное законопроектом повышение рентной платы за радиочастоты достойно отдельного внимания, поскольку является прямым нарушением меморандума, подписанного в 2019 году между операторами и правительством Украины, в соответствии с которым государство гарантировало фискальную стабильность мобильным операторам в обмен на колоссальные инвестиции (более 15 млрд гривен) для развития 4G-сетей в селах.

"Надеемся, что аргументы бизнеса услышаны, законопроект 5600 окончательно снят, а государство сядет за стол переговоров для разработки win-win сценариев изменения налогового законодательства для развития экономики страны", – отметил Когут.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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