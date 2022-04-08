Украинские артисты выступят на виртуальной сцене в поддержку Тростянца

"Аврора" вместе с организаторами фестиваля СХІД-РОК собирает благотворительную помощь в поддержку жителей г. Тростянец Сумской области

В военное время бизнес должен не только хорошо выполнять свою работу и заботиться о своей сохранности, но и искать все возможные способы, чтобы поддержать население и приблизить победу.

Сеть магазинов "Аврора" в последние годы вела активную работу в сфере корпоративной социальной ответственности. С начала войны России против Украины в это направление вкладывается еще больше ресурсов.

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Многие сотрудники компании перепрофилировались на обработку волонтерских запросов, некоторые сотрудники вовлечены в обработку гуманитарных грузов из Европы, другие занимаются организацией проектов по сбору благотворительной помощи.

Именно такой проект стартует в апреле 2022 года. С 9 по 18 апреля торговые залы сети магазинов "Аврора" станут виртуальной сценой для благотворительного фестиваля СХІД-РОК.

Фестиваль СХІД-РОК много лет проводился в г. Тростянец Сумской области. Сегодня город свободен, но оккупанты причинили ему значительные разрушения. Многие жители остались без минимальных условий и средств для жизни. Сейчас они очень нуждаются в гуманитарной помощи.

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Посетители магазинов сети станут участниками фестиваля бесплатно. Но все желающие могут приобрести билет на сайте karabas.com, чтобы поддержать жителей Тростянца.

Вся сумма, собранная от продажи билетов, будет передана на счет общественной организации "Центр Европейской интеграции Слобожанщины". Эти средства будут направлены на гуманитарную помощь Тростянцу.

Благотворительный виртуальный фестиваль СХІД-РОК поддержал легендарный ведущий Мяч Дредбол и многие известные украинские исполнители: The Hardkiss, "Антитела", Сергей Бабкин, "Без обмежень", "Воплі Відоплясова", "Тартак", Pianoбой, "Скрябін", "Фіолет", Bah.roma, "Друга ріка".

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Мероприятие организуется в очень короткие сроки, поэтому этот список исполнителей не исчерпывающий. Сейчас ведутся переговоры с другими известными артистами. А с начала апреля стартовал дополнительный отбор участников, где любой музыкант может подать заявку, чтобы присоединиться к благотворительному фестивалю.

Команда "Авроры" всегда умела взаимодействовать ради мечты и дарить добро свободно – это внутренние ценности компании и сотрудников. Они особенно ценны в военное время – когда бизнесы и организации объединяются ради хорошего дела.

Главной задачей проведения виртуального фестиваля СХІД-РОК является сбор благотворительной помощи для жителей г. Тростянец. Однако есть и менее заметная, но не менее важная цель – поддержка миллионов посетителей сети магазинов "Аврора" потрясающей и свободной украинской музыкой.