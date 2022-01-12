Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ "Заминированы" все школы 🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Украина в снегу
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Украине уже давно нужно было вести переговоры с ЕС по CBAM, – Буймистер

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
СBAM несет много возможностей, если государство действительно защищает собственных производителей, считает нардеп
Людмила Буймистер. Фото: из отрытых источник
Людмила Буймистер. Фото: из отрытых источник

Украинская власть должна давно провести переговоры с ЕС по CBAM-сертификатам, чтобы защитить отечественных производителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа, члена комитета ВР по вопросам экономического развития Людмилы Буймистер.

Реклама

"Нам уже давно надо бы вести переговоры на эту тему с ЕС, потому что СBAM сам по себе является не только вызовом для украинской промышленности, но и в принципе несет много возможностей, если государство действительно защищает собственных производителей. К большому сожалению, у нашего государства позиции четкой по этому вопросу не было", – сказала Буймистер.

По ее словам, СВАМ-сертификаты могут способствовать развитию в стране инновационного бизнеса через инвестиции в экомодернизацию, однако, в Украине не созданы условия для этого.

"Я думаю, что в Европе это тоже будет использоваться как стимул для проведения и экомодернизации, и развития более экологических технологий. Но у Украины будет ли доступ к этим механизмам? Большой вопрос к нашей власти, ведь никакой официальной позиции пока по крайней мере я не слышала от нашей власти о том, какую позицию занимает Украина в переговорах по присоединению к Европейскому зеленому соглашению", – пояснила Буймистер.

Реклама

Напомним, Европейская Комиссия в июле 2021 года представила пакет законопроектов, получивший название Fit for 55, для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности до 2050 года.

CBAM будет дополнением европейского СТВ, но вместо квот внедряются специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупаться импортерами углесодержащей продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS).

Как показало исследование Киевской школы экономики относительно влияния на экономику Украины от внедрения СВАМ Европейским Союзом, введение механизма приведет к дополнительной нагрузке на украинский экспорт товаров уже в 2026 году в размере 361 млн евро с увеличением в 2030 году до 396 млн евро.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Волна минирований в Украине: кому это нужно и зачем – ответ психолога Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Самый тяжелый период для гривни. Чего ждать от доллара в ближайшее время София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
12 января. Сергей Королев. 115 лет назад (1907) в Житомире появился на свет выдающийся ученый и конструктор в сфере космического ракетостроения…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

34 329

заболело за неделю в Украине

+23%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.51

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

31.17

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43639.73

Cardano (ADA)

1.28

Bitcoin Cash (BCH)

381.69

Ethereum Classic (ETC)

30.97

Litecoin (LTC)

137.61

Theta (THETA)

4.26

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,22
19,17
31,79
31,38
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять