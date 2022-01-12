Украине уже давно нужно было вести переговоры с ЕС по CBAM, – Буймистер

СBAM несет много возможностей, если государство действительно защищает собственных производителей, считает нардеп

Людмила Буймистер. Фото: из отрытых источник

Украинская власть должна давно провести переговоры с ЕС по CBAM-сертификатам, чтобы защитить отечественных производителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа, члена комитета ВР по вопросам экономического развития Людмилы Буймистер.

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"Нам уже давно надо бы вести переговоры на эту тему с ЕС, потому что СBAM сам по себе является не только вызовом для украинской промышленности, но и в принципе несет много возможностей, если государство действительно защищает собственных производителей. К большому сожалению, у нашего государства позиции четкой по этому вопросу не было", – сказала Буймистер.

По ее словам, СВАМ-сертификаты могут способствовать развитию в стране инновационного бизнеса через инвестиции в экомодернизацию, однако, в Украине не созданы условия для этого.

"Я думаю, что в Европе это тоже будет использоваться как стимул для проведения и экомодернизации, и развития более экологических технологий. Но у Украины будет ли доступ к этим механизмам? Большой вопрос к нашей власти, ведь никакой официальной позиции пока по крайней мере я не слышала от нашей власти о том, какую позицию занимает Украина в переговорах по присоединению к Европейскому зеленому соглашению", – пояснила Буймистер.

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Напомним, Европейская Комиссия в июле 2021 года представила пакет законопроектов, получивший название Fit for 55, для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности до 2050 года.

CBAM будет дополнением европейского СТВ, но вместо квот внедряются специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупаться импортерами углесодержащей продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS).

Как показало исследование Киевской школы экономики относительно влияния на экономику Украины от внедрения СВАМ Европейским Союзом, введение механизма приведет к дополнительной нагрузке на украинский экспорт товаров уже в 2026 году в размере 361 млн евро с увеличением в 2030 году до 396 млн евро.