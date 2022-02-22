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Украина должна 23 февраля навсегда отключиться от энергосистем России и Беларуси, – нардеп

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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22 февраля, 18:00
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Алексей Гончаренко призвал Укрэнерго и Минэнерго отключить навсегда украинскую энергосистему от энергосистем России и Беларуси
/ Фото: eurosolidarity.org

Украина должна 23 февраля в рамках запланированных мер по интеграции энергосистемы в ЕС раз и навсегда отключиться от энергосистем России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко.

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"Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы России и Беларуси! Отключить все линии электропередачи и больше никогда не возвращаться к единой электросети с агрессором. Вместо тестового отключения на 3 дня – нужно навсегда порвать связи с российской электросетью и ускоренно интегрировать украинскую энергосистему Европейского Союза", - заявил нардеп.

По его словам, это был бы правильный ответ на угрозы и шантаж окружения российского президента Владимира Путина в энергетической сфере.

"Вчера на дешевой постановке прислужники Путина позволили себе угрожать Украине остановкой импорта электроэнергии. Ответом на эти бессмысленные угрозы должно быть немедленное и безвозвратное отключение от российских сетей", - отметил Гончаренко.

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