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Uklon в режиме Волонтер. 8-й день российского вторжения

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3 марта, 14:45
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На базе контакт-центра Uklon запущен проект помощи защитникам Киева, волонтерам и больницам

Uklon совершил 155 добровольческих поездок в Киев. Еще 500 литров топлива привезли волонтерам. На нужды волонтеров территориальной обороны и в больницы передали 6300 порций еды, 700 литров воды, 565 кг корма, 10 кг теплых вещей, карематы и горелки.

К проекту присоединяются новые партнеры. С OVO раздаем овощи для полевых кухонь. Аптека "Путешественник" обеспечивает лекарствами, а "Моршинська" – водой. "Эпицентр" тоже подключился к помощи городу.

Спасибо бизнес-партнерам (список обновляется):

Топливо: Shell, сеть АЗК WOG.

Еда, вода: Foodz, Glovo, OVO, Моршинська, Idealist Coffee Co.

Медицина: Liki24.com, Аптека 9·1·1, аптека "Подорожник".

Строительство: Епіцентр К.

Просьбы по защите города и нужд теробороны, больниц в приоритете. Просим отнестись к данной информации ответственно и с пониманием.

Напоминаем, что проект работает на базе контакт-центра Uklon и пока только в Киеве, но планирует расшириться на другие города. Стоимость поездки покрывает Uklon.

Если вы – бизнес или знаете владельца бизнеса, который может помочь, пожалуйста, заполните эту форму https://forms.gle/k3mWDdLcbQ9bBswg9.

Если вы волонтер и вам нужна такая помощь, обращайтесь в комментариях или в личные сообщения.

В единстве наша сила!

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